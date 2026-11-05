مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان قزوین اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد با عبور امواج تراز میانی جو، از بعدازظهر امروز پنجشنبه در برخی مناطق استان افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش بادهای لحظه‌ای شدید رخ می‌دهد و احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد.

وی افزود: برای این ناپایداری‌های جوی، روز گذشته هشدار سطح زرد صادر شده است؛ با این حال، از بعدازظهر جمعه تا صبح دوشنبه هفته آینده، سامانه بارشی فعال‌تری وارد استان می‌شود و در این بازه زمانی بارندگی، رعدوبرق و وزش بادهای شدید لحظه‌ای در مناطق مختلف دور از انتظار نیست.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به گستردگی و شدت فعالیت سامانه جدید گفت: در برخی ساعات، به‌ویژه روز شنبه، بارش‌ها شدت بیشتری خواهد داشت؛ از همین رو هواشناسی استان برای این روز هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.

آخوندی اضافه کرد: در ارتفاعات و مناطق کوهستانی و قلل استان نیز احتمال بارش برف وجود دارد و شهروندان باید متناسب با شرایط جوی پیش‌بینی‌شده برنامه‌ریزی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در زمان فعالیت سامانه بارشی خاطرنشان کرد: رانندگان باید هنگام تردد در جاده‌ها احتمال لغزندگی مسیر و کاهش دید افقی را در نظر بگیرند و با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

این کارشناس هواشناسی همچنین از شهروندان خواست از توقف و استقرار در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و تا پایان فعالیت ناپایداری‌ها، به‌ویژه در مناطق مرتفع، از انجام فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز بپرهیزند.

آخوندی با اشاره به تغییرات دمایی استان طی روزهای آینده گفت: هم‌زمان با افزایش ابر و فعالیت سامانه بارشی، دمای هوا به‌طور نسبی کاهش می‌یابد؛ اما افت محسوس‌تر دمای کمینه پس از خروج سامانه و در صبح روزهای دوشنبه و سه‌شنبه رخ خواهد داد.

وی افزود: در برخی مناطق استان، دمای صبحگاهی به محدوده صفر درجه سانتی‌گراد نزدیک می‌شود؛ موضوعی که به‌ویژه برای بخش کشاورزی اهمیت دارد.

هشدار نارنجی کشاورزی؛ توصیه به تسریع برداشت محصولات

این کارشناس هواشناسی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی کشاورزی بیان کرد: با توجه به احتمال سرمازدگی برخی محصولات، کشاورزان باید برداشت محصولات زراعی و باغی را در اولویت قرار دهند و برای محافظت از محصولات و تجهیزات خود اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.

آخوندی پوشاندن توده‌های کاه و یونجه با پلاستیک یا برزنت، خودداری از چرای دام و انتقال دام‌ها به مکان‌های امن را از جمله توصیه‌های این هشدار برشمرد و بر پاکسازی کانال‌ها و جوی‌ها برای تسهیل خروج پساب دامداری‌ها تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان طی شبانه‌روز گذشته گفت: رازمیان در بخش رودبار الموت غربی با ثبت دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر، گرم‌ترین و آوج با هفت درجه بالای صفر، خنک‌ترین شهر استان بود.

به گفته آخوندی، دمای هوای شهر قزوین نیز در این مدت بین ۹ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد بالای صفر تغییر کرده است.