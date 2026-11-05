به گزارش خبرگزاری مهر، هرب کینون سردبیر ارشد امور دیپلماتیک و سیاسی روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست»، تأکید کرد که چهار انتخابات برگزارشده طی ۱۰ روز، از صربستان و برزیل گرفته تا سرزمین های اشغالی و ایالات متحده آمریکا، موجب تضعیف جایگاه دیپلماتیک تل آویو، تهدید ائتلاف‌های اصلی آن و ایجاد پرسش‌های جدی درباره آینده سیاسی این رژیم شده است.

شکست در صربستان

این روزنامه توضیح داد که زنجیره شکست‌ها از ۲۵ اکتبر در صربستان آغاز شد؛ جایی که الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور و متحد قدرتمند تل آویو، برای حفظ قدرت از طریق تصدی مقام نخست‌وزیری استعفا داد، اما ائتلاف او در انتخابات زودهنگام پارلمانی در برابر «فهرست دانشجویان» که از دل جنبش اعتراضی ضد فساد شکل گرفته بود، شکست خورد.

بر اساس این گزارش صربستان در شرایطی که کشورهای غربی محدودیت‌هایی علیه اسرائیل اعمال کرده بودند، از این رژیم حمایت نظامی می‌کرد و با آن مبادلات تسلیحاتی داشت. در اوت ۲۰۲۵، بلگراد قراردادی به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار برای خرید پهپادها، موشک‌ها و سامانه‌های جنگ الکترونیک اسرائیلی امضا کرد. همچنین در ۱۷ سپتامبر، پس از گفت‌وگوهای راهبردی میان دو طرف، کارخانه‌ای برای مونتاژ پهپادهای طراحی‌شده در اسرائیل افتتاح کرد. این در حالی است که «فهرست دانشجویان» که در انتخابات پیروز شد، متعهد شده است صادرات تسلیحات به مناطق جنگی را متوقف کند.

پیروزی لولا داسیلوا در برزیل

در همان روز یکشنبه، جریان راست در برزیل نیز متحمل شکست شد و لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس‌جمهور چپ‌گرای این کشور که مخالف سیاست های تل آویو است، در رقابت با فلاویو بولسونارو، رقیب راست‌گرا و حامی اسرائیل، به پیروزی رسید.

این روزنامه صهیونیستی تأکید کرد که این نتیجه امیدهای اسرائیل را برای پیروی برزیل از مسیر کلمبیا، پرو، شیلی و بولیوی در حرکت به سوی «دولت‌های راست‌گرای متحد خود» بر باد داد.

لولا داسیلوا که پیش‌تر عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه را با هولوکاست نازی‌ها مقایسه کرده و سفیر کشورش را فراخوانده بود، با پیروزی خود راه گشایش روابط دیپلماتیک اسرائیل با برزیل را بست.

بن‌بست سیاسی داخلی در سرزمین های اشغالی

این گزارش در ادامه، با اشاره به چالش‌های خارجی و پیامدهای حوادث هفتم اکتبر، تأکید کرد که رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری به برگزاری انتخاباتی نیاز داشت که به تشکیل کابینه ای قدرتمند و باثبات منجر شود، اما انتخابات پارلمانی در اسرائیل، بیش از پیش ابهام و پیچیدگی سیاسی در سرزمین های اشغالی را افزایش داد.

شکست ترامپیسم در کنگره آمریکا

این تحلیل اشاره کرد که انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در روز سه‌شنبه، جایگاه جناح مخالف اسرائیل در داخل حزب دموکرات را که برنی سندرز نمایندگی آن را بر عهده دارد، تقویت کرده است.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کنگره بررسی مسائلی مانند قراردادهای تسلیحاتی، کمک‌های نظامی و نظارت بر سیاست آمریکا در قبال اسرائیل را آغاز کند.

این روزنامه افزود که مشکل رژیم صهیونیستی تنها به دموکرات‌ها محدود نمی‌شود؛ زیرا برخی زمزمه ها در حزب جمهوری‌خواه نیز مسئولیت شکست سنگین انتخاباتی را متوجه اسرائیل می‌دانند.

این روزنامه به پست جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص دلایل شکست در انتخابات اشاره و تاکید کرد که ونس جنگ در ایران، تمرکز بر مسائل مربوط به هزینه‌های زندگی، در اولویت قرار دادن منافع آمریکا و تغییر روابط آمریکا با اسرائیل را دلیل این شکست دانسته است.

کینون در گزارش خود نوشت که جمهوری‌خواهان معتقدند به دلیل افزایش قیمت سوخت شکست خوردند؛ قیمت سوخت در نتیجه جنگ علیه ایران افزایش یافت؛ جنگی که نتانیاهو ترامپ را به آن کشاند؛ بنابراین اسرائیل مسئول این شکست است.

وی پیش‌بینی کرد که هم‌زمان با تلاش جمهوری‌خواهان برای یافتن یک قربانی جهت توجیه شکست انتخاباتی خود، این دیدگاه بیش از پیش مطرح و تقویت شود.