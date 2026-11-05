به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ محمدحسین شیخی، رئیس این پژوهشگاه، با حضور در پارک فناوری پردیس از رقابت‌های تخصصی امنیت سایبری المپیک فناوری ۱۴۰۵ بازدید کرد و ضمن گفت‌وگو با شرکت‌کنندگان، در جریان ایده‌ها، دستاوردها و چالش‌های نخبگان جوان این حوزه قرار گرفت.

حضور ۲۰۰ نخبه در رقابت‌های تخصصی امنیت سایبری

بخش امنیت سایبری المپیک فناوری ۱۴۰۵ با حضور استعدادهای برتر کشور در حوزه‌های مختلف برگزار شد. در نوبت صبح این رقابت‌ها، حدود ۱۰۰ شرکت‌کننده در بخش فناوری اطلاعات (IT)، ۵۰ متخصص در حوزه سخت‌افزار و الکترونیک و ۵۰ نفر در بخش شبکه، فناوری عملیاتی (OT) و شبکه‌های صنعتی به رقابت پرداختند.

یکی از بخش‌های شاخص این رویداد، رقابت سخت‌افزاری Hardware CTF بود که طی آن ۵۰ نخبه حوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات، معمای امنیتی تعبیه‌شده روی بردهای سخت‌افزاری اختصاصی با نماد قله دماوند را رمزگشایی کردند.

شناسایی آسیب‌پذیری سامانه‌های واقعی در رقابت باگ‌بانتی

همچنین رقابت عملیاتی باگ‌بانتی (Bug Bounty) با حضور نزدیک به ۱۰۰ نفر از هکرهای برتر و کلاه‌سفید کشور برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این بخش، آسیب‌پذیری‌های امنیتی سامانه‌های واقعی معرفی‌شده از سوی سازمان‌های همکار را شناسایی و گزارش کردند و متناسب با کشف و ارائه گزارش‌های معتبر، مورد تقدیر قرار گرفتند.

رقابت‌های سرعتی و دونفره Pwny Racing نیز از دیگر بخش‌های این رویداد بود که در کنار سایر رقابت‌ها، زمینه ارزیابی توانمندی شرکت‌کنندگان در شناسایی و تحلیل آسیب‌پذیری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را فراهم کرد.

تأکید بر حمایت از ظرفیت‌های بومی امنیت سایبری

شیخی در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان جوان در تأمین امنیت زیرساخت‌های کشور اظهار کرد: رویدادهایی مانند المپیک فناوری، فرصتی برای تقویت تاب‌آوری و مصونیت زیرساخت‌های حیاتی کشور هستند و دفاع سایبری و صیانت از زیست‌بوم فناوری عملیاتی و صنعتی، بدون حضور و خلاقیت جوانان نخبه امکان‌پذیر نیست.

وی با اعلام حمایت همه‌جانبه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از استعدادهای حاضر در این رقابت‌ها افزود: این پژوهشگاه با تمام توان در کنار نخبگان جوان قرار دارد تا با رفع دغدغه‌ها و تسهیل مسیر تجاری‌سازی طرح‌ها و پروژه‌های بومی، زمینه بهره‌گیری از دستاوردهای آنان در ارتقای امنیت سایبری کشور فراهم شود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، امنیت سایبری را از پیش‌نیازهای اصلی حکمرانی دیجیتال دانست و بر ضرورت پیوند ظرفیت‌های علمی و تخصصی جوانان با نیازهای عملیاتی و راهبردی کشور تأکید کرد.