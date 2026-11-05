به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا رستگار صبح پنجشنبه در آیین تجلیل از محیط‌بانان در سمنان با اشاره به وضعیت نیروی انسانی این مجموعه اظهار کرد: از مجموع حدود ۲۴ پاسگاه محیط‌بانی استان، ۱۶ پاسگاه فعال است و هشت پاسگاه به دلیل نداشتن نیروی انسانی امکان فعالیت ندارند.

وی با بیان اینکه نیروهای موجود در سمنان با حدود ۴۰ درصد ظرفیت مورد نیاز فعالیت می‌کنند، افزود: جذب نیروهای بومی و استفاده از سهمیه های اختصاص‌یافته می‌تواند زمینه بازگشت پاسگاه‌های غیرفعال به چرخه حفاظت را فراهم کند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با اشاره به گستردگی عرصه‌های حفاظتی در کشور تاکید داشت: نزدیک به چهار هزار محیط‌بان در ۶۷۰ پاسگاه، مسئولیت حفاظت از حدود ۲۰ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی را بر عهده دارند؛ مأموریتی که با کمبود حدود ۶۰ درصدی نیروی انسانی دشوارتر شده است.

رستگار با تأکید بر اینکه حفاظت از طبیعت صرفاً با اتکا به نیروهای رسمی امکان‌پذیر نیست، مشارکت جوامع محلی، تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد را ضروری دانست و یادآور شد: استفاده از ظرفیت افراد واجد صلاحیت و صدور کارت همیار محیط‌بان می‌تواند بخشی از خلأ نیروی انسانی را جبران کند.

وی در ادامه به عملکرد محیط‌بانان استان سمنان در هفت ماه گذشته اشاره کرد و افزود: در این مدت کشف سلاح‌های غیرمجاز ۱۰ درصد، دستگیری متخلفان ۳۰ درصد و تشکیل پرونده‌های قضایی ۴۱ درصد افزایش داشته است.