به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های صهیونیستی نتایج انتخابات آمریکا را بزرگ‌ترین چالش برای تل‌آویو از دهه ۱۹۷۰ تاکنون توصیف کرده‌اند؛ چرا که هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌ خواهان، اسرائیل را مسئول مشکلات و بحران‌های آمریکا می‌دانند.

عَمیت سگال، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی شبکه ۱۲ اسرائیل، معتقد است که تل آویو در حال حاضر با بزرگ‌ترین چالش در روابط خود با آمریکا از زمان بازنگری در روابط دو طرف در دهه ۱۹۷۰ روبه‌رو است.

سگال نتایج اخیر انتخابات در آمریکا را «فاجعه‌ای تمام‌عیار» توصیف کرد و گفت آنچه اتفاق افتاده، فراتر از بدترین کابوس‌های اسرائیل و سازمان آیپک (لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا) است؛ چراکه «اخبار بد همچنان برای تل‌آویو روی هم انباشته می‌شوند.»

این تحلیلگر صهیونیستی می افزاید که بحران در فضای سیاسی آمریکا از هر دو جناح در حال تشدید است. در ابتدا، حزب دموکرات اسرائیل را مسئول تمامی مشکلات آمریکا، از افزایش قیمت‌ها و کاهش جایگاه بین‌المللی این کشور گرفته تا جنگ علیه ایران، معرفی کرد.

سگال افزود که در ساعات اخیر، با انتشار پستی از سوی جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، و بازنشر آن توسط دونالد ترامپ جونیور، حزب جمهوری‌خواه نیز اسرائیل را مسئول تمامی مشکلاتی دانسته است که این حزب با آن‌ها مواجه است. او این تحول را بسیار خطرناک توصیف کرد.

وی خاطرنشان کرد که موضع صریح جی‌دی ونس را می‌توان در این جمله خلاصه کرد که مشکل حزب جمهوری‌خواه، «وابستگی بیش از حد به اسرائیل» است.