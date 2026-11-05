به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری لاکه بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به بروز اختلال در سامانه خرید آرد نانوایان اظهار کرد: طی روزهای اخیر سامانه «جی‌فلور» به عنوان بستر ثبت سفارش و خرید آرد نانوایان با اختلالاتی مواجه شده که این مسئله موجب شده تعدادی از نانوایان نتوانند در زمان مقرر نسبت به ثبت سفارش و تأمین آرد مورد نیاز خود اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک سامانه‌های فعال در حوزه نان افزود: سامانه «نانینو» که وظیفه پایش و نظارت بر عملکرد نانوایان را برعهده دارد، در حال حاضر بدون مشکل در حال فعالیت است و اختلال پیش‌آمده ارتباطی با این سامانه ندارد، بلکه مشکل موجود مربوط به سامانه «جی‌فلور» و فرآیند خرید آرد است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رودبار با بیان اینکه سامانه «جی‌فلور» به صورت کامل از دسترس خارج نشده و تنها با اختلال در عملکرد مواجه است، تصریح کرد: موضوع از طریق اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی در حال پیگیری است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل برطرف شود.

وی ادامه داد: به نانوایان توصیه می‌شود تا زمان رفع کامل اختلال، در ساعات مختلف شبانه‌روز برای ورود به سامانه و ثبت سفارش آرد اقدام کنند تا امکان نهایی کردن درخواست‌ها فراهم شود.

نصیری لاکه در تشریح زمان‌بندی خرید آرد نانوایان گفت: فرآیند سفارش‌گذاری آرد هر ماه در دو مرحله انجام می‌شود؛ به گونه‌ای که از روز ۲۵ تا ۳۰ هر ماه سفارش آرد نیمه نخست ماه بعد و از روز ۱۰ تا ۱۵ هر ماه سفارش آرد نیمه دوم همان ماه ثبت می‌شود.

وی با ابراز گلایه از بروز اختلال در مقطع حساس ثبت سفارش‌ها افزود: بخشی از نانوایان به دلیل مشکلات سامانه موفق به ثبت سفارش نشده‌اند و در صورت تداوم این وضعیت، احتمال دارد از شانزدهم آبان‌ماه آرد مورد نیاز برخی واحدهای نانوایی تأمین نشود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رودبار با اشاره به پیامدهای احتمالی این مشکل خاطرنشان کرد: هرگونه وقفه در تأمین آرد می‌تواند فعالیت نانوایی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت دسترسی شهروندان به نان را با چالش مواجه کند.

وی تأمین پایدار آرد را از موضوعات مهم مرتبط با معیشت مردم دانست و تأکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول به ویژه اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی و متولیان فنی سامانه، با جدیت و فوریت بیشتری برای رفع این اختلال اقدام کنند.

نصیری لاکه در پایان گفت: فرمانداری رودبار ضمن پیگیری مستمر موضوع از مسیرهای مربوط، امیدوار است با رفع هرچه سریع‌تر مشکل سامانه «جی‌فلور»، از بروز کمبود آرد و اختلال در روند خدمت‌رسانی نانوایی‌ها به مردم جلوگیری شود.