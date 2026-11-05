به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح خانه جوان و سالن ورزشی ولایت نسیم‌شهر، با اشاره به افزایش جمعیت و مهاجرت‌پذیری شهرهای شهرستان بهارستان اظهار کرد: رشد سریع جمعیت در این مناطق، نیاز به توسعه زیرساخت‌های ورزشی را افزایش داده و تأمین فضاهای ورزشی متناسب با جمعیت جوان این شهرستان باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به وضعیت سرانه ورزشی کشور و برخی مناطق مورد بررسی افزود: میانگین سرانه فضای ورزشی کشور حدود ۷۰ سانتی‌متر است، در حالی که این شاخص در برخی مناطق بین ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر گزارش شده و برای جبران این فاصله، اجرای پروژه‌های جدید و افزایش فضاهای ورزشی در دستور کار قرار دارد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی شهرستان بهارستان تصریح کرد: این شهرستان در رشته‌های مختلف ورزشی حدود ۲۵ تا ۲۶ قهرمان در سطح ملی دارد و وجود چنین ظرفیتی، ضرورت توسعه اماکن ورزشی و فراهم کردن زمینه رشد استعدادهای ورزشی را دوچندان می‌کند.

دنیامالی با تأکید بر لزوم ایجاد مجموعه‌های ورزشی استاندارد، به‌ویژه در رشته فوتبال و ورزش‌های سالنی، از پیگیری تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های بزرگ‌تر خبر داد.

وی همچنین از مشارکت شهرداران در توسعه فضاها و زیرساخت‌های ورزشی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول، روند تکمیل، افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های ورزشی در شهرهای پرجمعیت استان تهران سرعت بیشتری بگیرد.