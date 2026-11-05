به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی ظهر پنجشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام حسن فیروز اردکانی، دادستان بوشهر، ضمن تبریک انتصاب وی، بر ضرورت توسعه همکاری‌های قضایی در مدیریت مناطق مرزی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت خط ساحلی به‌عنوان نقطه آغاز حوزه سرزمینی، اظهار کرد: عملکرد سازمانی بر دو اصل حقوق و تکالیف سازمانی استوار است و اجرای این اصول باید متناسب با مسئولیت‌ها و مأموریت‌های هر دستگاه انجام شود.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با تأکید بر جایگاه مرزبانی به‌عنوان ضابط قضایی در کنترل و مراقبت از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، تسلط بر دانش حقوق بین‌الملل را برای اجرای دقیق معاهدات و پروتکل‌های مرزی ضروری دانست.

خسروی افزود: مبارزه با قاچاق و استیفای حقوق دولت و مرزنشینان از اهداف مهم مرزبانی است و تحقق این اهداف مستلزم رعایت قواعد و مقررات و بهره‌گیری از دانش حقوقی بین‌المللی است.

در این دیدار، دو طرف بر تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و مرزبانی برای ارتقای امنیت مرزی، برخورد قانون‌مند با جرایم فرامرزی و صیانت از حاکمیت ملی و حقوق شهروندان مناطق مرزی تأکید کردند.