به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان یزد، سیدعباس میرحسینی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۸ اظهار کرد: فعالیت دو سامانه جوی از بعدازظهر پنجشنبه ۱۴ آبان آغاز می‌شود و تا اواخر وقت شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: سامانه نخست با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، مناطق یزد، ابرکوه، اردکان، اشکذر، بافق، بهاباد، تفت، زارچ، مروست، مهریز، میبد و هرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

میرحسینی کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا، اختلال در ترددهای جاده‌ای و شهری و احتمال خسارت به سازه‌های موقت را از پیامدهای احتمالی این سامانه دانست.

وی ادامه داد: سامانه دوم نیز با بارش‌های پراکنده، به‌ویژه در ارتفاعات استان همراه خواهد بود و مناطق ابرکوه، تفت، مهریز و مروست را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این کارشناس هواشناسی لغزندگی جاده‌ها و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی را از آثار احتمالی فعالیت سامانه بارشی عنوان کرد.

میرحسینی از شهروندان خواست ضمن رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای، نسبت به استحکام سازه‌های موقت اقدام کرده و محصولات کشاورزی را از فضای باز جمع‌آوری کنند.