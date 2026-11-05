به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهسوار حاجی‌پور ظهر پنجشنبه در رویداد «حماسه‌نگار» در شهرستان دشتستان اظهار کرد: دشتستان از مناطق دارای سابقه مبارزاتی در برابر استعمار است و مردم این شهرستان در مقاطع مختلف تاریخی، برای دفاع از سرزمین خود در برابر بیگانگان ایستادگی کرده‌اند.

وی با اشاره به وسعت و جمعیت دشتستان افزود: این شهرستان با ۶ هزار و ۳۲۷ کیلومترمربع وسعت و جمعیتی نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر، از نظر مساحت بزرگ‌ترین شهرستان استان بوشهر است و ۶ بخش، ۹ شهر، ۱۲ دهستان و حدود ۱۹۰ روستا دارد.

سرهنگ حاجی‌پور با اشاره به آمار ایثارگران شهرستان گفت: دشتستان تاکنون حدود ۷۰۰ شهید، ۲ هزار و ۲۶۰ رزمنده، یک‌هزار و ۹۱۶ جانباز و ۱۳۸ آزاده تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی در تشریح پیشینه مبارزاتی مردم منطقه در برابر استعمار انگلیس بیان کرد: قیام دلیران تنگستان و دشتستان در سال ۱۲۹۷ با نقش‌آفرینی شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله مجاهد برازجانی و غضنفرالسلطنه برازجانی از مقاطع مهم تاریخ این منطقه است، حماسه لرده نیز بخش دیگری از این مبارزات تاریخی به‌شمار می‌رود.

ضرورت روایت درست حماسه لرده

فرمانده سپاه دشتستان با تأکید بر ضرورت روایت درست حماسه لرده گفت: در بازخوانی این واقعه باید به نقش زنان و مردان منطقه توجه شود؛ چراکه هر دو گروه در برابر نیروهای انگلیسی ایستادگی کردند. رشادت زنان لرده نیز از بخش‌های برجسته این واقعه تاریخی است که باید برای نسل‌های آینده بازگو شود.

وی ادامه داد: مردم دشتستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور حضور داشتند و با تقدیم رزمندگان، فرماندهان و سرداران شهید، سهم خود را در دفاع از انقلاب و میهن ادا کردند.

سرهنگ حاجی‌پور حضور مردم در تجمعات اخیر را نیز نشانه استمرار این روحیه دانست و اظهار کرد: مردم در برازجان و دیگر شهرها و بخش‌های شهرستان حضور گسترده‌ای در تجمعات داشته‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بسیج در دشتستان گفت: این شهرستان ۲۷ حوزه مقاومت و ۱۴ کانون قشری دارد و ۲۳۹ پایگاه مقاومت محلات و ۴۶۲ واحد دانش‌آموزی نیز در آن فعالیت می‌کنند.

فرمانده سپاه دشتستان درباره برنامه‌های یادواره شهدای شهرستان نیز اظهار کرد: ستاد یادواره از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و ساختار اجرایی و سیاست‌گذاری آن در مرکز شهرستان و بخش‌ها شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: امام جمعه دشتستان ریاست شورای سیاست‌گذاری، فرماندار ریاست ستاد یادواره و فرمانده سپاه مسئولیت دبیری این ستاد را بر عهده دارند. همچنین برای اجرای برنامه‌ها حدود ۲۰ کمیته تخصصی تشکیل شده است.

نقش تشکل‌های مردمی

سرهنگ حاجی‌پور با اشاره به تشکیل ستادهای یادواره در بخش‌های شهرستان افزود: با مشارکت ائمه جمعه، بخشداران و فرماندهان حوزه‌های مقاومت، مسئولیت‌های اجرایی و سیاست‌گذاری در بخش‌ها مشخص شده و جلسات هماهنگی برای برگزاری برنامه‌ها ادامه دارد.

وی مشارکت مردم را از محورهای اصلی برگزاری یادواره‌ها دانست و گفت: برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس انجام شده است که مردم، محلات، روستاها، حوزه‌های مقاومت و تشکل‌های مردمی نقش اصلی را در برگزاری مراسم داشته باشند. یادواره‌های برگزارشده در مناطق مختلف نیز با همراهی مردم برگزار شده است.

فرمانده سپاه دشتستان با اشاره به فعالیت حوزه مقاومت امام سجاد (ع) در روستای دهقائد بیان کرد: این حوزه پیش از این یک یادواره برگزار کرده و دومین یادواره آن نیز برای بیستم آبان‌ماه برنامه‌ریزی شده است.

انتقال ارزش‌های دفاع مقدس

سرهنگ حاجی‌پور با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری یادواره‌های شهرستان و اجلاسیه پایانی گفت: تلاش می‌کنیم برنامه‌ها مطابق زمان‌بندی انجام شود و یادواره‌های شهدا در شهرها، بخش‌ها و روستاهای دشتستان برگزار شود.

وی تأکید کرد: برگزاری یادواره نباید صرفاً به اجرای یک مراسم محدود شود؛ بلکه باید زمینه‌ای برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده فراهم کند.