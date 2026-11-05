به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد و شصتمین سال تأسیس اداره‌کل استاندارد استان کرمانشاه، با تأکید بر نقش استاندارد در رونق تولید، توسعه صادرات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اظهار کرد: استاندارد زبان مشترک کیفیت، اعتبار و اعتماد عمومی و حلقه ارتباط میان تولیدکننده، بازار و مصرف‌کننده است و باید از یک الزام فنی به فرهنگی فراگیر در جامعه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه استاندارد یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد به شمار می‌رود، افزود: حذف استاندارد از چرخه تولید و عرضه کالا، اعتماد میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را خدشه‌دار می‌کند. سلامت، ایمنی و کیفیت محصولات نیز از انتظارات اساسی مردم است و رعایت استاندارد باید این اطمینان را برای مصرف‌کنندگان فراهم کند.

استاندار کرمانشاه با تشبیه استاندارد به گذرنامه محصولات تصریح کرد: کالایی که الزامات استاندارد ملی را نداشته باشد، مانند مسافری بدون گذرنامه است که شاید حرکت خود را آغاز کند، اما به مقصد نمی‌رسد. محصول فاقد استاندارد نیز حتی در صورت ورود به بازار، در بلندمدت اعتبار و اعتماد مشتریان را از دست خواهد داد.

حبیبی استاندارد را شناسنامه تولید و مجوز ورود به بازارهای جهانی دانست و گفت: نشان استاندارد هنگام خرید، یکی از نخستین معیارهای مورد توجه مصرف‌کنندگان است و اعتماد آنان به کیفیت و ایمنی محصول را تقویت می‌کند؛ از این رو، ضوابط استاندارد باید متناسب با نیازهای روز جامعه و انتظارات بازارهای داخلی و خارجی به‌روزرسانی شود.

وی با اشاره به جایگاه تجاری کرمانشاه خاطرنشان کرد: حدود ۴۱ درصد صادرات جمهوری اسلامی ایران به عراق از طریق بازارچه‌ها و مرزهای استان انجام می‌شود و این ظرفیت، مسئولیت اداره‌کل استاندارد کرمانشاه را در نظارت بر کیفیت کالاها و تسهیل مبادلات تجاری افزایش می‌دهد.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به تولید سالانه حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی در استان و کسب رتبه چهارم کشور در این بخش، گفت: با توجه به سهم کرمانشاه در تأمین امنیت غذایی، سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد و تنها میزان تولید نباید ملاک ارزیابی قرار گیرد، بلکه کیفیت محصول نیز باید تضمین شود.

حبیبی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استان افزود: این شرکت‌ها در سال گذشته، بر اساس تأیید معاونت علمی ریاست جمهوری، با ثبت بیش از ۳۴ همت فروش و ارزش افزوده، رتبه ششم کشور را به دست آوردند. حضور مؤثر این مجموعه‌ها در بازارهای داخلی و بین‌المللی نیز مستلزم تأیید کیفیت محصولات و برخورداری از نشان استاندارد است.

وی بر ضرورت افزایش سرعت خدمات استاندارد در مرزهای استان تأکید کرد و گفت: در حوزه صادرات و واردات، اداره‌کل استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نقش مهمی دارند و باید با تجهیز آزمایشگاه‌های مرزی و تقویت امکانات تخصصی، روند ارزیابی کالاها و صدور مجوزها را تسریع کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نیاز آزمایشگاه قصرشیرین به تقویت زیرساخت‌ها، بیان کرد: از مسئولان سازمان ملی استاندارد درخواست کرده‌ایم از این آزمایشگاه بازدید کنند تا نیازهای تجهیزاتی و امکاناتی آن بررسی شود و با ارتقای ظرفیت مجموعه، خدمات‌رسانی به صادرکنندگان و بازرگانان با سرعت بیشتری انجام گیرد.

حبیبی فرآورده‌های نفتی و شیمیایی را نیازمند استانداردهای تخصصی دانست و افزود: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، استادان و مراکز علمی برای تدوین و به‌روزرسانی استانداردهای جدید ضروری است تا علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات، فرآیندهای صادراتی نیز با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به برخی انتقادها و ابهامات صادرکنندگان در تعاملات تجاری با طرف عراقی، تأکید کرد: همکاری نزدیک اداره‌کل استاندارد با دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی می‌تواند به رفع موانع تجاری، تقویت اعتماد و بازگشت به بازارهایی که به دلیل مسائل کیفی از دست رفته‌اند، کمک کند.

استاندار کرمانشاه برندسازی محصولات استان را یکی از اولویت‌های اقتصادی دانست و گفت: تولیدات کرمانشاه ظرفیت تبدیل شدن به برندهای شناخته‌شده در سطح ملی و بین‌المللی را دارند، اما این مسیر باید با رویکردی علمی و کارشناسی و بر مبنای کیفیت واقعی محصولات طی شود.

حبیبی با اشاره به محصولاتی مانند روغن کرمانشاهی، شیرینی‌ها و سوغات استان و نخود کرمانشاه، تصریح کرد: معرفی و برندسازی این محصولات زمانی می‌تواند به جایگاه شایسته آنها در بازارهای داخلی و خارجی منجر شود که بر کیفیت قابل سنجش و استانداردهای معتبر تکیه داشته باشد.

وی همچنین خواستار تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و اداره‌کل استاندارد شد و گفت: این اداره‌کل باید به مرکزی برای مراجعه و تعامل مستمر فعالان اقتصادی تبدیل شود و تولیدکنندگان آن را همراه خود بدانند، نه مجموعه‌ای در برابر فعالیتشان؛ چرا که همراهی با بخش تولید به بهبود کیفیت و افزایش توان رقابتی محصولات کمک می‌کند.

استاندار کرمانشاه در پایان، نهادینه شدن فرهنگ استاندارد را ضرورتی عمومی دانست و افزود: باید شرایطی فراهم شود که کالای فاقد استاندارد در بازار مشتری نداشته باشد و هیچ تولیدکننده یا فروشگاهی به عرضه چنین محصولی تمایل نشان ندهد. تحقق این هدف به مشارکت مردم، تولیدکنندگان، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه استاندارد نیاز دارد.

حبیبی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان اداره‌کل استاندارد و آزمایشگاه‌های همکار، روز جهانی استاندارد و روز ملی کیفیت را تبریک گفت و بر تداوم حمایت مدیریت استان از تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای جایگاه استاندارد تأکید کرد.