به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل حجازی، فوق‌تخصص بیماری‌های ریه و رئیس قطب علمی اندیشکده طب بازساختی و سلول درمانی در تبریز، ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: این مجموعه نخستین اندیشکده استانی در حوزه پزشکی بازساختی و سلول‌درمانی در کشور است که با حضور رؤسای دانشگاه‌ها و مسئولان مراکز علمی و پژوهشی افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پزشکی تبریز برای میزبانی این مجموعه گفت: برخورداری تبریز از توانمندی‌های پزشکی، حضور محققان و فعالیت مراکز علمی و درمانی متعدد، از مهم‌ترین دلایل راه‌اندازی این اندیشکده در شمال‌غرب کشور است.

حجازی با بیان اینکه طب بازساختی از حوزه‌های راهبردی پزشکی در قرن بیست‌ویکم به شمار می‌رود، افزود: این دانش با استفاده از ظرفیت‌هایی همچون سلول‌درمانی، مهندسی بافت، فناوری سلول‌های بنیادی و زیست‌شناسی مولکولی، زمینه‌های تازه‌ای برای درمان بیماری‌های پیچیده فراهم می‌کند.

رئیس قطب علمی اندیشکده پزشکی بازساختی و سلول‌درمانی شمال‌غرب کشور با تأکید بر ضرورت ایجاد ارتباط منسجم میان بخش‌های مختلف علمی و درمانی خاطرنشان کرد: توسعه این حوزه تنها با فعالیت‌های پراکنده پژوهشی امکان‌پذیر نیست و به سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، آینده‌پژوهی، شبکه‌سازی علمی و تعامل مؤثر دانشگاه‌ها، صنعت، نظام سلامت و نهادهای تصمیم‌گیر نیاز دارد.

وی مسئولیت‌پذیری اخلاقی، ایمنی بیماران، عدالت در سلامت و توجه به منافع عمومی را از الزامات پیشرفت در پزشکی بازساختی دانست و گفت: دستاوردهای علمی این حوزه زمانی ارزشمند و ماندگار خواهند بود که در کنار توسعه فناوری، اصول اخلاقی و حقوق بیماران نیز مورد توجه قرار گیرند.

حجازی چشم‌انداز این مجموعه را تبدیل شدن به مرجعی معتبر در سطح ملی و یکی از کانون‌های اثرگذار منطقه‌ای در سیاست‌گذاری، آینده‌پژوهی و توسعه راهبردی پزشکی بازساختی عنوان کرد.

وی با اشاره به جایگاه پزشکی تبریز در کشور تصریح کرد: تبریز به‌عنوان یکی از قطب‌های پزشکی ایران پس از تهران، ظرفیت قابل توجهی برای نقش‌آفرینی در علوم نوین پزشکی و فناوری‌های مرتبط با ارتقای سلامت انسان دارد.

رئیس قطب علمی این اندیشکده همچنین از مشارکت و همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مراکز رشد و نوآوری دانشگاه‌ها، پارک علم و فناوری تبریز و حوزه سلامت، بیمارستان بین‌المللی تبریز و کارگروه سلامت‌محور خانه توسعه آذربایجان در راه‌اندازی این مجموعه خبر داد.

به گفته وی، جواد وردی، دبیرکل اندیشکده پزشکی بازساختی و سلول‌درمانی کشور، به همراه جمعی از مدیران علمی و نوآوری این مجموعه از تهران برای پیگیری مراحل راه‌اندازی و افتتاح اندیشکده به تبریز سفر کرده‌اند.