آرش آریانژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۴ از سوی اداره‌کل هواشناسی کردستان اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، احتمال وقوع سیلاب و جاری شدن روان‌آب در مناطق مختلف استان وجود دارد و شهرستان‌های مریوان، دیواندره، سقز و بانه بیشتر در معرض این مخاطره قرار دارند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی افزود: شهروندان، کشاورزان، دامداران و بهره‌برداران منابع آبی باید از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و بستر آبراهه‌ها خودداری کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با هشدار نسبت به خطر نزدیک شدن به تأسیسات آبی، سدها و بندهای انحرافی در زمان بارندگی تصریح کرد: حضور در این محدوده‌ها هنگام وقوع سیلاب احتمالی می‌تواند خطرآفرین باشد.

آریانژاد همچنین از مردم خواست تا عادی شدن شرایط جوی، از فعالیت‌های گردشگری و تفریحی و ترددهای غیرضروری در مجاورت رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.

وی در پایان بر ضرورت جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی و همکاری مردم در رعایت نکات ایمنی تأکید کرد و خواستار توجه به توصیه‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث و خسارات احتمالی شد.