محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در پردیس سینمایی آزادی کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: آثار منتخب این جشنواره طی روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه در این مجموعه سینمایی به نمایش درمی‌آیند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد افزود: جشنواره فیلم مقاومت فرصتی برای معرفی آثاری است که با بهره‌گیری از زبان هنر و سینما، مفاهیمی همچون ایستادگی، ایثار، همبستگی و مقاومت مردم را روایت می‌کنند.

مدیر امور سینمایی استان کرمانشاه با تأکید بر ظرفیت سینما در انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی، گفت: نمایش این آثار می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با تولیدات سینمای مقاومت و پیام‌های فرهنگی و اجتماعی آنها را فراهم کند.

کنجوری از علاقه‌مندان به سینما و موضوع مقاومت دعوت کرد با حضور در پردیس سینمایی آزادی کرمانشاه، از برنامه اکران آثار نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت استفاده کنند.

وی در پایان درباره نحوه تهیه بلیت این جشنواره بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید بلیت به سامانه گیشه ۷ به نشانی www.gisheh7.ir مراجعه کنند.