به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نشست کارگروه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به میزبانی وزارت نیرو و حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی ظرفیت‌های قانونی برای توسعه فناوری‌های بومی، افزایش توان تولید داخلی و تقویت زنجیره تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر بود.

در این جلسه، راهکارهای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی، پشتیبانی از تولید بار اول و هدایت منابع مالی به سمت شرکت‌های فناور مورد بحث قرار گرفت. همچنین تسهیل حضور بخش خصوصی در بازار تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر و فراهم‌کردن زمینه تجاری‌سازی محصولات داخلی از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

محمدمهدی نوربخش، رئیس کارگروه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، با اشاره به اهداف برگزاری این نشست گفت: افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، شناسایی طرح‌های دارای اولویت و تسریع در بومی‌سازی فناوری‌های مورد نیاز نیروگاه‌های تجدیدپذیر، از مهم‌ترین اهداف این جلسه است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان افزود: این قانون فرصت مناسبی برای حمایت از توسعه زیرساخت‌های فناورانه، ایجاد و تجهیز آزمایشگاه‌های تخصصی و ارتقای توان تولید داخل در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم می‌کند. این حمایت‌ها حوزه‌هایی همچون نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و زیست‌توده را در بر می‌گیرد.

نوربخش با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: در چارچوب آیین‌نامه اجرایی و با مشارکت وزارت نیرو، معاونت علمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تلاش می‌شود منابع و ظرفیت‌های قانونی صنایع مشمول به سمت رفع موانع فناورانه، تقویت توان شرکت‌های خصوصی و تجاری‌سازی محصولات جدید هدایت شود.

رئیس کارگروه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ همچنین تکمیل زنجیره تأمین تجهیزات و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی را از الزامات توسعه پایدار صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و بر ضرورت تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد.

توسعه ظرفیت تولید داخلی، حمایت هدفمند از شرکت‌های فناور و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای تجاری‌سازی فناوری، از جمله محورهایی است که می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر تولیدکنندگان داخلی در بازار تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر را فراهم کند.