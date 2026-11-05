به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین در پاریس گزارش داد که اتحادیه‌های کارکنان صنعت هوانوردی، راه‌آهن و مدارس امروز پنجشنبه در فرانسه به اعتصاب خواهند پیوست. این اعتصاب در شرایطی برگزار می‌شود که پیش‌بینی‌ها از فلج شدن کامل کشور حکایت دارد. انتظار می‌رود حدود یک میلیون فرانسوی در تظاهرات امروز شرکت کنند.

فرانسه طی هفته‌های گذشته شاهد اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی در مخالفت با وخامت شرایط آموزشی و نظام هدایت تحصیلی و دانشگاهی بوده است. هم‌زمان با این اعتراضات، موج گسترده‌ای از نارضایتی‌ها درباره افزایش هزینه‌های زندگی و نابرابری اجتماعی نیز شکل گرفت که در ۱۷ اکتبر به اوج خود رسید و به شدیدترین ناآرامی‌های فرانسه طی سال‌های اخیر منجر شد.

ماریلیز لئون، از اعضای کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانس (CFDT)، گفت: «میزان مشارکت در این حرکت اعتراضی بسیار گسترده خواهد بود.»

وی پیش‌بینی کرد که شمار شرکت‌کنندگان مشابه اعتراضات سال ۲۰۲۳ علیه اصلاحات نظام بازنشستگی فرانسه باشد؛ اعتراضاتی که بیش از یک میلیون نفر در آن شرکت کرده بودند.

اتحادیه‌های آموزش عمومی و خصوصی، اتحادیه‌های نماینده کارکنان راه‌آهن، بیمارستان‌های دولتی و خدمات پستی نیز فراخوان اعتصاب صادر کرده‌اند.

اتحادیه‌ها از دولت و کارفرمایان خواستار افزایش حداقل دستمزدی هستند که از سال ۲۰۱۲ تاکنون هیچ تغییری نکرده است. آن‌ها همچنین خواهان افزایش عمومی حقوق‌ها، اصلاحات مالیاتی و بهبود شرایط آموزشی دانش‌آموزان هستند.

لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، روز چهارشنبه اعلام کرد که ۷۰ هزار نیروی پلیس و نیروهای امنیتی در سراسر کشور مستقر خواهند شد. او همچنین درباره هرگونه «اقدام خشونت‌آمیز» یا برهم زدن نظم عمومی، به «واکنشی بسیار قاطع» هشدار داد.

انتقادها از خشونت پلیس علیه معترضان

اگرچه اعتراضات دانش‌آموزان عمدتاً ماهیتی مسالمت‌آمیز داشته است، اما با خشونت نیروهای پلیس، تجمعات پس از آن با درگیری‌هایی میان معترضان و پلیس همراه بوده که در جریان آن نیروهای پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرده‌اند.

پس از آنکه روز شنبه بمب‌های آتش‌زا به سوی نیروهای امنیتی در پاریس پرتاب شد، تحقیقات قضایی درباره تلاش برای قتل آغاز شد.

در مقابل، شیوه برخورد پلیس با اعتراضات نیز با انتقادهایی مواجه شده است. پلیس متهم شده که از خشونت بیش از حد استفاده کرده و در همین زمینه تحقیقات داخلی نیز در جریان است. در جریان این حملات شماری از معترضان نوجوان دچار جراحات شدید شده‌اند و هزاران نفر از آن‌ها بازداشت شده‌اند.

مقام‌های فرانسوی نیز به وجود ضعف‌های امنیتی و اطلاعاتی اذعان کرده‌اند که به وقوع درگیری‌ها و فراهم شدن زمینه غارت گسترده و تخریب اموال عمومی در ۱۷ اکتبر منجر شده است.

مقام‌های محلی پاریس روز چهارشنبه با درخواست برگزاری یک تظاهرات بزرگ در مسیری که میدان باستیل را به میدان کنکورد متصل می‌کند و از مرکز پایتخت می‌گذرد، مخالفت کردند؛ اما اجازه برگزاری تظاهرات در مسیری دورتر از مرکز شهر را صادر کردند.

چندین اتحادیه کارگری این محدودیت‌ها را سرکوب حق برگزاری تجمعات اعتراضی دانسته‌اند و برخی از آن‌ها در آخرین لحظات اعتراض‌های حقوقی خود را برای بازگرداندن مسیر اولیه تظاهرات ثبت کرده‌اند.

در هفته‌های اخیر، کشورهای اروپایی دیگری نیز شاهد اعتراضاتی مشابه فرانسه بوده‌اند؛ که از جمله آنها می توان به اعتراضات جوانان در دانمارک، آلمان و ایتالیا اشاره کرد.