به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و رئیس شورای فرهنگ عمومی استان، به مناسبت چهاردهم آبان، روز شورای فرهنگ عمومی، پیامی صادر کرد و در آن بر جایگاه فرهنگ در هویت‌بخشی به جامعه و ضرورت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی متناسب با ارزش‌های اسلامی و ایرانی تأکید کرد.

شورای فرهنگ عمومی؛ نهادی اثرگذار در پاسداری از هویت جامعه

در بخشی از این پیام آمده است: فرهنگ، سرمایه اصلی و هویت‌بخش هر جامعه است و شورای فرهنگ عمومی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فرهنگی کشور، جایگاه رفیعی در پاسداری از ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی و جهت‌دهی به فعالیت‌های فرهنگی دارد.

شاهرخی در ادامه با اشاره به اهمیت خرد جمعی و مشارکت نخبگان و مسئولان در تصمیم‌سازی‌های فرهنگی آورده است: این شورا با بهره‌گیری از خرد جمعی، هم‌اندیشی نخبگان و همدلی مسئولان و اقشار مختلف مردم، بستری فراهم می‌کند تا فرهنگ اصیل اسلامی ـ ایرانی در مسیر تعالی و بالندگی قرار گیرد و به‌درستی به نسل‌های آینده منتقل شود.

تأکید بر سبک زندگی اسلامی و تحکیم بنیان خانواده

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در این پیام، تصمیم‌سازی هوشمندانه و مبتنی بر مبانی دینی و ارزش‌های انقلابی را در عرصه‌های مختلف فرهنگی ضروری دانسته و موضوعاتی همچون سبک زندگی اسلامی، تحکیم بنیان خانواده، پیوند با خویشان، تربیت نسل جوان، محبت و دوستی، عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر، ظلم‌ستیزی، فضای مجازی، تولید محتوای فاخر فرهنگی، همت و تلاش مضاعف و تبعیت از قانون را از محورهای مهم این عرصه برشمرده است.

وی تأکید کرده است که توجه به این موضوعات، نقش بی‌بدیلی در صیانت از هویت جامعه و مقابله با تهاجم فرهنگی دارد.

لرستان؛ برخوردار از پیشینه تاریخی و گنجینه غنی فرهنگی

شاهرخی در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به پیشینه فرهنگی استان لرستان، این استان را سرزمینی با قدمت تاریخی و فرهنگی غنی توصیف کرده و آورده است: لرستان در گذر قرون، گنجینه‌ای ارزشمند از هویت ایرانی ـ اسلامی را در خود حفظ کرده و خاستگاه مفاخر و بزرگان علم، ادب، فقه و عرفان بوده است.

در این پیام همچنین با اشاره به ویژگی‌های مردم لرستان، از غیرت، مهمان‌نوازی و پایبندی آنان به ارزش‌های دینی و ملی به‌عنوان بخشی از ویژگی‌های فرهنگی این دیار یاد شده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، هنرهای دستی و صنایع اصیل، آیین‌های کهن و ریشه‌دار، بناهای تاریخی و مشاهیر برجسته در عرصه‌های علم، دین و فرهنگ را از جلوه‌های میراث فرهنگی این استان دانسته و تأکید کرده است: پاسداری و معرفی شایسته این سرمایه عظیم، رسالتی بر دوش همه دلسوزان فرهنگ لرستان، به‌ویژه شورای فرهنگ عمومی است.

تبریک روز شورای فرهنگ عمومی به فعالان فرهنگی

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان لرستان در پایان این پیام، فرارسیدن چهاردهم آبان، روز شورای فرهنگ عمومی را به اعضای این شورا در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، کمیته‌های وابسته، فعالان فرهنگی، هنرمندان متعهد، اصحاب رسانه و همه خادمان عرصه فرهنگ تبریک گفته است.

وی همچنین از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی و فعالان عرصه فرهنگ را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) و رهنمودهای مقام معظم رهبری مسئلت کرده است.