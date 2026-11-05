به گزارش خبرنگار مهر، در پی تأکیدات فرماندار و رئیس مدیریت بحران شهرستان سلسله و با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و احتمال وقوع سیلاب، شایان نظری، رئیس اداره شیلات شهرستان، روز پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از مزارع پرورش ماهی این شهرستان بازدید کرد.

این بازدید با هدف ارزیابی وضعیت مزارع پرورش ماهی، بررسی میزان آمادگی بهره‌برداران و ارائه توصیه‌های فنی برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی و افزایش حجم روان‌آب‌ها انجام شد.

بررسی وضعیت استخرها و تأسیسات پرورش ماهی

در جریان این بازدید، وضعیت استخرهای پرورش ماهی، تأسیسات و تجهیزات مورد استفاده، مسیرهای ورود و خروج آب و شرایط منابع آبی مورد بررسی قرار گرفت و توصیه‌های لازم درباره اقدامات پیشگیرانه و نحوه مدیریت شرایط بحرانی به بهره‌برداران ارائه شد.

یکی از محورهای مورد تأکید در این بازدید، ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های مزارع برای مواجهه با افزایش احتمالی جریان آب و جلوگیری از خروج آبزیان از استخرها در شرایط سیلابی بود.

توصیه‌های فنی برای جلوگیری از خسارت و فرار ماهیان

نظری در این بازدید بر ضرورت استحکام‌بخشی دیواره استخرها و پاک‌سازی کانال‌های انتقال آب تأکید کرد و کنترل دریچه‌های ورودی و خروجی آب را از اقدامات ضروری برای مدیریت شرایط احتمالی سیلاب برشمرد.

همچنین نصب توری‌های مناسب برای جلوگیری از فرار ماهیان، آماده‌سازی تجهیزات اضطراری و انتقال نهاده‌ها و خوراک ماهی به مکان‌های امن، از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده برای کاهش خسارات احتمالی بود.

تأکید بر هوشیاری بهره‌برداران در شرایط هشدار جوی

رئیس اداره شیلات شهرستان سلسله با اشاره به اهمیت آمادگی و هوشیاری پرورش‌دهندگان در شرایط هشدار هواشناسی، خواستار رعایت جدی توصیه‌های فنی و ایمنی از سوی بهره‌برداران شد.

وی همچنین بر پایش مستمر وضعیت آب، توجه به تغییرات شرایط منابع آبی و اطلاع‌رسانی به‌موقع در صورت بروز هرگونه وضعیت بحرانی تأکید کرد تا اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و کاهش خسارات احتمالی در سریع‌ترین زمان انجام شود.

صیانت از سرمایه‌های تولیدی و زیرساخت‌های شیلاتی

این بازدید در راستای کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب، پیشگیری از تلفات آبزیان، حفاظت از زیرساخت‌های پرورشی و صیانت از سرمایه‌های تولیدی بهره‌برداران انجام شد.

بررسی میدانی وضعیت مزارع و ارائه توصیه‌های پیشگیرانه به پرورش‌دهندگان، با هدف افزایش آمادگی واحدهای پرورش ماهی و کمک به تداوم فعالیت این مزارع در شرایط نامساعد جوی صورت گرفت.