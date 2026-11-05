به گزارش خبرنگار مهر داود نجفیان در نشست خبری مشترک مدیران حوزه انرژی استان البرز که صبح پنجشنبه در استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: استان البرز به دلیل جایگاه جغرافیایی و پذیرش جمعیت مهاجر، با بارگذاری بیش از حد در منابع آبی مواجه است و بسیاری از کارکردهای این استان ماهیتی ملی دارد. ما علی‌رغم اجرای طرح‌های متعدد برای جبران کمبود زیرساخت‌ها و توزیع آب شرب، همچنان با چالش‌های جدی در تامین پایداری آب مواجه هستیم.



تکیه ۷۵ درصدی بر آب‌های زیرزمینی؛ زنگ خطر برای سفره‌ها



وی با اشاره به استانداردهای جهانی و ملی مدیریت منابع آب گفت: در حالی که استاندارد پایداری منابع آبی بر این است که فشار بر منابع زیرزمینی محدود شود، متأسفانه در استان البرز ۷۵ درصد از مصارف آب از بخش زیرزمینی تامین می‌شود و تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد سهم آب‌های سطحی است.



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز افزود: در دهه‌های گذشته، به طور تجمعی نزدیک به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب از ذخایر زیرزمینی استان برداشت شده که این حجم از استخراج، منجر به افت شدید تراز سفره‌ها شده است. ما در برخی نقاط شاهد هستیم که عمق سفره‌ها از ۲۰ و ۳۰ متر به ۲۵۰ متر رسیده است که این موضوع مستقیماً کیفیت آب شرب را تحت تاثیر قرار داده است.



تضاد تکان‌دهنده سرانه مصرف در البرز و کشورهای توسعه‌یافته



وی در تحلیل رفتار مصرف‌کننده در استان اظهار داشت: محدودیت منابع آبی در کشور ما بسیار شدید است، اما متأسفانه رفتار مصرفی ما با این واقعیت همخوانی ندارد. در حالی که در برخی کشورهای توسعه‌یافته سرانه مصرف بسیار پایین و بهینه است، سرانه مصرف در استان البرز به شدت بالا است.



او با مقایسه آماری افزود: اگر بتوانیم سرانه مصرف در البرز را به سطح شهرهایی مانند مشهد (حدود ۱۴۰ لیتر) یا استانداردهای کشورهای پیشرفته برسانیم، می‌توانیم از ظرفیت‌های موجود برای پایداری استان استفاده کنیم. در حال حاضر، صرفاً تکیه بر زیرساخت‌ها کافی نیست و تا زمانی که فرهنگ مصرف تغییر نکند، هرگونه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تنها اثرات کوتاه‌مدت خواهد داشت.



هشدار درباره آینده؛ آب اصلی‌ترین چالش سال‌های پیش رو



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز با اشاره به رشد جمعیت در شهرهای جدید و نقاط مختلف استان هشدار داد: اگر رفتار مصرفی ما تغییر نکند، بدون شک در سال‌های آینده، «آب» اصلی‌ترین و سخت‌ترین چالش استان البرز خواهد بود. ما در برخی نقاط استان عملاً به ته خط رسیده‌ایم و دیگر راهی برای تامین آب شرب از طریق سفره‌های موجود نداریم.



وی در پایان تأکید کرد: توسعه مخازن و تکمیل زیرساخت‌ها شاید بتواند نیازهای ما را در «دوره پیک مصرف تابستان» پوشش دهد و از قطعی آب جلوگیری کند، اما برای نجات ظرفیت آبی استان، تنها راهکار، کاهش سرانه مصرف و مشارکت فعال مردم در مدیریت مصرف است.