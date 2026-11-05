به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن صافی‌گلپایگانی ظهر پنجشنبه در نشست هفتگی مجمع مبلغین و خطبای دارالزهرا(س) و آیین رونمایی از سامانه «مرسلون» تبلیغ معارف اهل‌بیت(ع) را مسئولیتی بزرگ و الهی دانست و بر ضرورت توجه مبلغان به ابعاد گوناگون این وظیفه تأکید کرد.

این استاد حوزه علمیه قم، اخلاص را مهم‌ترین شرط موفقیت در مسیر تبلیغ برشمرد و افزود: تلاش مبلغ زمانی می‌تواند منشأ اثر باشد که با هدف جلب رضایت خداوند انجام شود. توجه به این هدف، به مبلغ کمک می‌کند دشواری‌های این مسیر را تحمل کند و از مسئولیت خود بازنماند.

صافی‌گلپایگانی با بیان اینکه توفیق تبلیغ دین نصیب هر کسی نمی‌شود، این فرصت را نعمتی بزرگ دانست و گفت: مبلغان باید قدر امکان خدمت در مسیر تبیین معارف اسلامی و اهل‌بیت(ع) را بدانند و همواره شکرگزار این توفیق باشند.

وی با اشاره به اعزام مبلغان به مناطق مختلف کشور اظهار کرد: برخی مناطق از نظر فرهنگی و اقتصادی با محرومیت‌هایی روبه‌رو هستند و برای آشنایی مردم با معارف دینی به فعالیت بیشتری نیاز دارند. حضور در چنین مناطقی و رساندن پیام دین به مردم، فرصتی ارزشمند برای مبلغان است.

مبلغ باید رضایت الهی را معیار کار خود قرار دهد

این استاد حوزه علمیه تبلیغ دین را فراتر از یک فعالیت اجتماعی یا سخنرانی معمولی توصیف کرد و گفت: این مسئولیت، ادامه راه پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) است. کسانی که امروز در این مسیر گام برمی‌دارند، وظیفه‌ای بزرگ و معنوی بر عهده دارند.

صافی‌گلپایگانی با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در تبیین و تبلیغ دین افزود: پیامبر اکرم(ص) نخستین مبلغ دین بودند و پس از ایشان، ائمه معصومین(ع) این راه را ادامه دادند. از این رو، مبلغانی که به تبیین معارف دینی می‌پردازند، باید اهمیت این مسئولیت را در نظر داشته باشند.

وی در ادامه به روایتی از پیامبر اکرم(ص) خطاب به امیرالمؤمنین علی(ع) هنگام اعزام آن حضرت به یمن اشاره کرد و گفت: در این روایت، رسول خدا(ص) می‌فرمایند اگر خداوند به دست انسان، فردی را هدایت کند، این کار از هر آنچه خورشید بر آن می‌تابد ارزشمندتر است.

او هدایت مورد اشاره در این روایت را راهنمایی انسان به سوی حق و صراط مستقیم دانست و افزود: وظیفه مبلغان آن است که مردم را با مسیر ولایت امیرالمؤمنین(ع) و معارف آن آشنا کنند. هدایت یک انسان، پاداشی ارزشمند برای مبلغ است و اخلاص در عمل، شرط بهره‌مندی از برکات این مسئولیت به شمار می‌رود.

مبلغ نباید در برابر دشواری‌ها عقب‌نشینی کند

صافی‌گلپایگانی با تأکید بر اینکه تبلیغ دین با سختی‌هایی همراه است، اظهار کرد: ممکن است مبلغان در برخی مناطق با بی‌مهری، توهین یا برخوردهای نامناسب روبه‌رو شوند، اما این مسائل نباید موجب دلسردی آنان شود یا از ادامه فعالیت بازشان دارد.

وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در مسیر هدایت مردم گفت: پیامبر اکرم(ص) در راه ابلاغ رسالت الهی، آزارها و بی‌مهری‌های فراوانی تحمل کردند و با وجود توهین‌ها از هدف خود دست نکشیدند؛ زیرا هدایت و سعادت انسان‌ها را دنبال می‌کردند.

این استاد حوزه علمیه همچنین با اشاره به گسترش شبهات و انحرافات در فضای مجازی، مسئولیت مبلغان در صیانت از باورهای دینی مردم را سنگین‌تر از گذشته دانست و بر اهمیت توجه ویژه به نسل جوان تأکید کرد.

وی شناخت مسائل روز و تلاش علمی را از نیازهای عرصه تبلیغ برشمرد و گفت: مبلغان برای انجام درست این مسئولیت باید با شرایط و پرسش‌های روز آشنا باشند و با آمادگی علمی، در برابر شبهات و انحرافات از باورهای دینی جامعه پاسداری کنند.