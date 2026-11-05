به گزارش خبرنگار مهر، کریستیانو رونالدو کاپیتان و ستاره باسابقه تیم ملی پرتغال پس از سال‌ها حضور در عرصه ملی و ثبت رکورد ۱۴۶ گل در ۲۳۴ بازی رسماً از بازی‌های ملی خداحافظی کرد.



رونالدو که با تیم ملی پرتغال به افتخاراتی همچون قهرمانی در جام ملت‌های اروپا دست یافته پس از بروز اختلاف با ژرژ ژسوس سرمربی جدید پرتغال و حواشی مربوط به ترک اردوی تیم ملی تصمیم به خداحافظی از بازی‌های ملی گرفت.

این ستاره پرتغالی با ثبت ۱۴۶ گل ملی همچنان بهترین گلزن تاریخ فوتبال ملی جهان محسوب می‌شود.

با این تصمیم یکی دیگر از اسطوره‌های نسل طلایی فوتبال جهان پس از لیونل مسی از عرصه ملی کنار می‌رود.