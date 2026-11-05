به گزارش خبرنگار مهر، نشست وبیناری منطقه چهار آمایش آموزش عالی سلامت با محوریت بررسی راهکارها، الزامات و سازوکارهای مدیریت آموزش در شرایط بحران، روز پنج شنبه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و جمعی از مسئولان حوزه آموزش دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، جلال الدین امیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، معاون آموزشی دانشگاه و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)، حضور داشتند و موضوعات مرتبط با حفظ پایداری فعالیت‌های آموزشی در شرایط بحرانی را بررسی کردند.

تداوم آموزش؛ اولویت نظام آموزش علوم پزشکی در شرایط بحران

یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی راهکارهای استمرار فعالیت‌های آموزشی و مدیریت چالش‌هایی بود که ممکن است در شرایط بحرانی، روند آموزش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سلامت را با اختلال مواجه کند.

حاضران در این جلسه بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ پایداری فرآیندهای آموزشی تأکید کردند و برنامه‌ریزی منسجم و پیش‌بینی راهکارهای عملیاتی برای مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده را از الزامات مدیریت آموزش در وضعیت بحران دانستند.

تأکید بر بهره‌گیری از فناوری و آموزش مجازی

در بخش دیگری از این نشست، ظرفیت‌های فناوری و آموزش مجازی به‌عنوان ابزارهای مؤثر برای استمرار فعالیت‌های آموزشی مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس، بر ضرورت هماهنگی میان واحدهای آموزشی، استفاده مناسب از امکانات و زیرساخت‌های فناوری و تدوین راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط بحرانی تأکید شد تا فرآیندهای آموزشی در مواجهه با وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده، با کمترین اختلال امکان ادامه داشته باشند.

استفاده از تجارب دانشگاه‌ها برای ارتقای آمادگی منطقه‌ای

همچنین بررسی تجربه‌های دانشگاه‌ها و مراکز عضو منطقه چهار آمایش آموزش عالی سلامت و بهره‌گیری از ظرفیت همکاری‌های بین‌دانشگاهی، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

حاضران بر اهمیت تبادل تجربه و هم‌افزایی میان دانشگاه‌های عضو منطقه تأکید کردند و استفاده از راهکارهای مشترک را زمینه‌ای برای افزایش آمادگی نظام آموزش علوم پزشکی در مدیریت شرایط بحرانی دانستند.

برگزاری این نشست در راستای تقویت هماهنگی‌های منطقه‌ای، ارتقای آمادگی دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از رویکردهای مؤثر برای استمرار آموزش و صیانت از کیفیت فرآیندهای آموزشی در شرایط بحران انجام شد.