به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ذوالنوری، قاسم روانبخش، محمد منان رئیسی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و حسین سیمایی صراف وزیر علوم در نشستی که در دانشگاه قم برگزار شد ، مسائل و چالش‌های مراکز آموزش عالی استان را بررسی کردند.

در این نشست، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و دانشگاهی استان، بر ضرورت توجه بیشتر وزارت علوم به نیازهای این مراکز تأکید کردند.

آنان افزایش سهم دانشگاه‌های قم از اعتبارات و بودجه‌های ملی را ضروری دانستند و خواستار تخصیص منابع متناسب با نیازهای آموزشی، پژوهشی و رفاهی مراکز آموزش عالی شدند.

توسعه زیرساخت‌های دانشگاهی و پیگیری مطالبات استادان و دانشجویان نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود. سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست با نمایندگان استان به بررسی مسائل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی قم پرداخت.