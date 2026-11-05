به گزارش خبرنگار مهر یوسف روشنی مدیرعامل شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در نشست خبری مشترک مدیران حوزه انرژی البرز که ظهر روز پنجشنبه در استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: دشمن در یک اقدام هدفمند، به انبارهای استراتژیک سوخت حمله کرد؛ انبارهایی که تأمین ۲۵ درصد از نیاز کشور، به‌ویژه بنزین در استان‌های پرمصرفی نظیر تهران و البرز را بر عهده داشتند. هدف از این حملات، ایجاد بحران اجتماعی و ضربه زدن به حیات جامعه بود.



وی با تأکید بر شکست این نقشه افزود: «با وجود این حملات در وضعیت نظامی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت ملی نفت با همکاری یکدیگر، زنجیره تأمین را چنان حفظ کردند که حتی یک خودرو در مسیرهای دوردست دچار کمبود سوخت نشد. این مدیریت هوشمندانه باعث شد دشمن در رسیدن به هدف خود ناکام بماند.



ضرورت مدیریت مصرف انرژی برای ذخیره‌سازی در آینده



این مقام مسئول با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف، خاطرنشان کرد: ما با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سطوح بالا، آماده مقابله با هرگونه نوسان هستیم. تأکید من بر این است که اگر بتوانیم در مصرف انرژی، حتی یک درجه نسبت به سال‌های گذشته کاهش ایجاد کنیم، این امر منجر به ذخیره‌سازی مایعات برای آینده و بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.



وی در ادامه گفت: امروز مدیریت کشور با آنچه تولید می‌شود، امکان‌پذیر است؛ اما این مسیر نیازمند همراهی و پشتیبانی همه‌جانبه جامعه و مدیریت صحیح مصرف انرژی است.



نقش کلیدی رسانه‌ها در آرامش‌بخشی به جامعه



مدیرعامل شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی با تمجید از نقش رسانه‌ها در مدیریت گفتمان عمومی، تصریح کرد: «رسانه‌ها با تبیین درست حقایق و استفاده از ادبیات زیبا، توانستند جامعه را در شرایط حساس با آرامش روبرو کنند. در زمان تغییر نرخ‌ها، اگر رسانه‌ها به درستی به تبیین مسائل می‌پرداختند، مردم با پذیرش مصرف جایگزین، به آرامش بیشتری می‌رسیدند.



وی افزود: ما از رسانه‌ها می‌خواهیم در کنار ما باشند؛ نه تنها به عنوان ناقل خبر، بلکه به عنوان نظاره‌گر و پیگیرگر مشکلات جامعه برای رفع آن‌ها. همکاری رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی صحیح درباره مدیریت مصرف، می‌تواند زمستان امسال را با موفقیت پشت سر بگذارد.



حل چالش‌های لجستیکی با همکاری شهرداری‌ها



روشنی در پایان با اشاره به نمونه‌ای از همکاری‌های دستگاه‌های مختلف در رفع مشکلات فوری، از همکاری شهرداری‌ها در مدیریت جایگاه‌های سوخت یاد کرد و گفت: «در شرایطی که برخی ظرفیت‌ها با چالش مواجه شده بود، با همکاری شهرداری، مدیریت جایگاه‌های سوخت به‌درستی انجام شد تا از اختلال در خدمات‌رسانی جلوگیری شود.