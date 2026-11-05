به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود قنبری، ظهر پنجشنبه در نشست قرارگاه انرژی استان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مدیریت مصرف انرژی، اظهار کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه باید از خانواده‌ها، مدارس و ادارات آغاز شود و مسئولان نیز پیش از دعوت مردم به صرفه‌جویی، خود الگوی عملی مصرف صحیح باشند.

وی با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف تنها با شعار امکان‌پذیر نیست، افزود: تحقق این هدف به برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری مستمر نیاز دارد و باید از تمام ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی استان برای پیشبرد آن استفاده شود.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) کرمانشاه با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف و تشویق مشترکان کم‌مصرف، گفت: دبیرخانه قرارگاه باید وضعیت مشترکان پرمصرف را رصد کند و با همکاری کارشناسان شرکت گاز، زمینه گفت‌وگو با این مشترکان و دعوت از آنان برای اصلاح شیوه مصرف را فراهم آورد. همچنین اطلاع‌رسانی درباره مشوق‌های مشترکان کم‌مصرف می‌تواند دیگران را نیز به رعایت الگوی صحیح مصرف ترغیب کند.

قنبری تشکیل اتاق وضعیت انرژی استان با حضور نمایندگان شرکت گاز و سپاه را از برنامه‌های این قرارگاه برشمرد و خاطرنشان کرد: جلسات قرارگاه باید هر ۱۵ روز یک‌بار برگزار شود و وضعیت شهرستان‌ها نیز به‌صورت برخط مورد بررسی قرار گیرد تا گزارش اقدامات انجام‌شده و مشکلات موجود در نشست‌های بعدی ارائه شود.

وی با تأکید بر نقش بسیج مساجد و محلات در ترویج فرهنگ مصرف بهینه، بیان کرد: ساماندهی و ثبت‌نام همیاران انرژی باید در دستور کار قرار گیرد و بسیج جامعه زنان نیز با آموزش مادران و خانواده‌ها در این زمینه مشارکت کند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه افزود: در این برنامه برای هر همیار انرژی، ارتباط و آموزش ۳۰ مادر پیش‌بینی شده است تا پیام مصرف بهینه انرژی در خانواده‌ها و محلات گسترش یابد.

قنبری همچنین استفاده از ظرفیت بسیج دانش‌آموزی، فرهنگیان و دانشجویی را ضروری دانست و گفت: برگزاری مسابقات آموزشی، تهیه و توزیع بسته‌های محتوایی در مدارس، بهره‌گیری از شبکه شاد و آموزش دانش‌آموزان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به نهادینه شدن فرهنگ مصرف صحیح انرژی کمک کند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در این زمینه تصریح کرد: تولید محتوای بومی متناسب با فرهنگ مردم کرمانشاه، معرفی خانواده‌ها و الگوهای موفق در مصرف انرژی، همراهی با پویش ملی «جان‌فدای انرژی» و انتشار پیام‌های آموزشی باید دنبال شود.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) کرمانشاه استفاده از بیلبوردها و تابلوهای شهری، مراکز فرهنگی و تجمعات شبانه را از دیگر راهکارهای اطلاع‌رسانی عنوان کرد و افزود: شرکت گاز باید با هماهنگی مجموعه‌های فرهنگی، برنامه‌های آموزشی و تبلیغی را در این فضاها اجرا کند و کارشناسان این شرکت نیز با حضور در اجتماعات مردمی، ضرورت اصلاح الگوی مصرف را برای شهروندان تشریح کنند.

قنبری بر حضور کارشناسان شرکت گاز در نمازهای جمعه و مساجد با هماهنگی ائمه جمعه و جماعات تأکید کرد و گفت: ظرفیت بسیج اصناف و کارگری نیز باید برای آموزش و تذکر به واحدهای صنفی، کارگاه‌های تولیدی، رستوران‌ها و دیگر واحدهای پرمصرف به کار گرفته شود.

وی نظارت و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف انرژی ادارات، سالن‌های ورزشی به‌ویژه مجموعه‌های خصوصی و دانشگاه‌ها را نیز ضروری دانست و افزود: دستگاه‌هایی که الگوی مناسبی در مصرف انرژی دارند، باید مورد تشویق قرار گیرند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت نخبگان ورزشی، مدال‌آوران، استادان دانشگاه و گروه‌های جهادی در ترویج مصرف بهینه، خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات فرهنگی و آموزشی، باید آمادگی لازم برای مدیریت شرایط احتمالی محدودیت انرژی در فصل زمستان نیز فراهم شود.

قنبری در پایان بر ضرورت نظارت بر اجرای مصوبات تأکید کرد و گفت: فرماندهان نواحی مقاومت بسیج در مرکز استان و شهرستان‌ها باید با همکاری مسئولان شرکت گاز، وضعیت مصرف و نیازهای حوزه انرژی را رصد کنند تا مسائل و مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان بررسی و برای رفع آنها اقدام شود.

در این نشست مقرر شد قرارگاه انرژی استان کرمانشاه با هدف هماهنگی میان شرکت گاز، سپاه و بسیج برای مدیریت مصرف انرژی و آمادگی در فصل سرد سال فعالیت کند و جلسات آن هر ۱۵ روز یک‌بار با محوریت بررسی روند اجرای مصوبات برگزار شود.