به گزارش خبرگزاری مهر، دومین گردهمایی سراسری کانون‌یاران و نوجوانان لرستان با شعار «نوجوان قوی، ایران آینده» به‌صورت حضوری و برخط در سراسر کشور برگزار شد.

این گردهمایی در استان لرستان نیز با حضور رضا داوری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، کانون‌یاران، کارشناسان و مربیان در خرم‌آباد برگزار شد و نوجوانان مراکز فرهنگی‌هنری سایر شهرستان‌های استان نیز به‌صورت برخط در این برنامه مشارکت کردند.

در این نشست، نوجوانان فرصت یافتند دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها، مطالبات و ایده‌های خود را مطرح کنند و درباره نقش و جایگاه نسل نوجوان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به گفت‌وگو بپردازند.

نوجوانان؛ از مخاطبان فرهنگی تا کنشگران اصلی فعالیت‌ها

رضا داوری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، در این گردهمایی با تمجید از بیان شیوا، اعتمادبه‌نفس و مطالبات صریح نوجوانان حاضر در نشست اظهار کرد: جریان کانون‌یاری امروز همچون درختی تنومند است که شاخ‌وبرگ گسترده و نوجوانان حاضر در این نشست، رویش‌های ارزشمند این جریان هستند.

وی افزود: نوجوانان کانون‌یار قرار است بستر و محیطی شاد، امن و پویا را برای هم‌سن‌وسالان خود فراهم کنند و در شکل‌گیری و پیشبرد فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نقش مؤثری داشته باشند.

داوری با اشاره به فلسفه شکل‌گیری کانون‌یاری تصریح کرد: نگاه ما در کانون این است که کار برای نوجوان باید توسط خود نوجوان انجام شود و مربیان صرفاً نقش تسهیلگر و حامی را بر عهده داشته باشند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان تأکید کرد: نوجوان را نباید صرفاً مخاطب برنامه‌ها دانست، بلکه او کنشگر، تولیدکننده و بازیگر اصلی فعالیت‌هاست و باید فرصت حضور، مشارکت و اثرگذاری در برنامه‌ها را داشته باشد.

نقش‌آفرینی نوجوانان در روزهای جنگ و بحران

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقارن این گردهمایی با یوم‌الله ۱۳ آبان و ریشه‌های تاریخی این مناسبت، به تجربه نسل جدید در مواجهه با جنگ و اقدامات خصمانه دشمنان پرداخت.

داوری گفت: در روزهایی که دشمنان به کشور حمله کردند، در همان روزهای نخست شاهد بودیم که نوجوانان برخلاف تصور برخی افراد، نه‌تنها دچار ترس و انفعال نشدند، بلکه با تشکیل اجتماعات شبانه، موکب‌داری و پرچم‌داری و همچنین تولید آثار فرهنگی و هنری در قالب پادکست، شعر و داستان، نقش‌آفرینی کردند.

وی با اشاره به پیشتازی نسل نوجوان در این عرصه‌ها اظهار کرد: حوادث و بحران‌های اخیر نشان داد که بستر تربیت حماسی و عشق به وطن، رهبر، پرچم و خاک در وجود نوجوانان این سرزمین ریشه دارد.

کانون‌یاری؛ بستری برای پرورش نسل توانمند و مسئولیت‌پذیر

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با تأکید بر اهمیت فراهم‌کردن فرصت مشارکت برای نوجوانان، جریان کانون‌یاری را بستری برای تقویت اعتمادبه‌نفس، شکوفایی توانمندی‌ها و افزایش نقش‌آفرینی این نسل در فعالیت‌های فرهنگی دانست.

در این گردهمایی، نوجوانان با بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود، ظرفیت‌ها و ایده‌هایشان را برای مشارکت در فعالیت‌های کانون مطرح کردند؛ رویکردی که بر اساس آن، نوجوانان در کنار بهره‌مندی از حمایت و راهنمایی مربیان، در طراحی و اجرای فعالیت‌ها نیز نقش محوری دارند.

گفتنی است دومین گردهمایی سراسری کانون‌یاران و نوجوانان با شعار «نوجوان قوی، ایران آینده» به‌صورت هم‌زمان در مراکز فرهنگی‌هنری سراسر کشور برگزار شد و در لرستان نیز خرم‌آباد میزبان بخش حضوری این برنامه بود و نوجوانان دیگر شهرستان‌ها از طریق ارتباط برخط در آن شرکت کردند.