علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در جو منطقه، اظهار کرد: هوای استان کرمانشاه تا صبح دوشنبه در بیشتر ساعات نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد، بارندگی و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در مناطق مرتفع استان نیز احتمال رگبار برف وجود دارد و بارش‌ها در ساعاتی از روزهای شنبه و یکشنبه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی خاطرنشان کرد: علاوه بر آب‌گرفتگی معابر عمومی و ایجاد رواناب، در برخی مناطق احتمال وقوع رگبار تگرگ و سیلاب‌های محلی نیز وجود دارد.

زورآوند درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: میانگین دمای هوا تا روز شنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از روز یکشنبه تا پنجشنبه در اغلب نقاط استان کاهش نسبی و قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم توجه به شرایط جوی پیش‌رو، از شهروندان خواست در زمان فعالیت سامانه بارشی، احتمال آب‌گرفتگی و رواناب را مدنظر قرار دهند.