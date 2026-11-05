به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وپنجاهمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در قالب هفته سی‌وششم تجمعات شبانه، شامگاه پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر چهارراه جوانشیر تا میدان غدیر را طی می‌کنند.

برگزارکنندگان، هدف از برگزاری این گردهمایی را حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب عنوان کرده‌اند.

خونخواهی رهبر شهید نیز از دیگر محورهای اعلام‌شده برای برگزاری این اجتماع مردمی است.

این برنامه در ادامه تجمعات شبانه «نحن منتقمون» برگزار می‌شود و دویست‌وپنجاهمین اجتماع از این مجموعه به شمار می‌رود.