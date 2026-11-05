به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دشمن سعودی و ابزارهای تبلیغاتی آن می‌کوشند شکست‌های پی‌درپی خود در جبهه تعز را پنهان کنند؛ شکست‌هایی که به آزادسازی مناطق وسیعی از این استان انجامیده و تنها بخش‌های محدودی از شهر تعز همچنان خارج از کنترل نیروهای مقابل باقی مانده است.

دستگاه رسانه ای و تبلیغاتی سعودی در این راستا تلاش دارد القا کند که شهر تعز از سوی نیروهای یمنی در محاصره‌ای خفقان‌آور قرار دارد و ساکنان آن با محدودیت‌های شدید روبه‌رو هستند.

با این وجود، تصاویر میدانی که رسانه‌های ملی ثبت کرده‌اند، نشان می دهد محموله‌های حامل انواع مواد غذایی و مایحتاج زندگی، به وفور وارد تعز می شود. بر اساس این گزارش، روزانه صدها محموله به ‌سوی شهر روانه می‌شوند که دروغ بودن روایت تبلیغاتی سعودی ها را در برابر واقعیت جریان تجارت و تداوم ارسال تدارکات در این شهر نشان می دهد.

دوربین شبکه المسیره حرکت مستمر کامیون‌های حامل کالا، مواد غذایی، دارو و فرآورده‌های نفتی را ثبت کرده است که بدون مانع در مسیر شهر حرکت می‌کنند و محموله‌های خود را به مقصد می‌رسانند. همچنین عبور چهار کامیون متعلق به صلیب سرخ ثبت شده که دارو و تجهیزات پزشکی ویژه بیمارستان الثوره را حمل می‌کردند.

اظهارات رانندگان و مسافران نیز این تصاویر را تأیید می‌کند. افرادی که روزانه از این گذرگاه عبور می‌کنند، تأکید دارند که جاده باز است و رفت‌وآمد به شهر و خروج از آن به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد. همچنین مسافران می‌توانند به‌طور طبیعی وارد شهر شوند یا از آن خارج شوند و هیچ‌گونه محدودیتی مانع عبور کالاها یا تردد شهروندان نیست؛ موضوعی که با ادعاهای تبلیغاتی درباره محاصره در تضاد است.

در همین زمینه، منابع متخصص به شبکه المسیره تأکید کرده‌اند که وضعیت تأمین کالا در شهر تعز باثبات است. به گفته این منابع، تنها طی یک روز، ۷۵۴ کامیون و خودروی حامل کالا و مواد موردنیاز وارد شهر شده‌اند.

محموله این کامیون‌ها شامل صدها هزار لیتر گازوئیل، بنزین و گاز، مواد غذایی، دارو، گوشت، مرغ، میوه و سبزیجات و همچنین انواع دیگر کالاها بوده است. این موضوع از تداوم ورود محموله‌های تدارکاتی به شهر حکایت دارد.

ایوب ادریس فعال رسانه‌ای، در این باره تأکید می‌کند که گذرگاهی که تحت کنترل نیروهای صنعا قرار دارد، باز است و انواع نیازهای مردم تعز، از جمله مواد غذایی، دارو، سوخت و کالاهای مختلف، از طریق آن وارد شهر می‌شود. وی همچنین ادعاهای مربوط به وجود محاصره شهر را رد ‌کرد.

المسیره می افزاید: در حالی که دشمن سعودی برای ترویج ادعای محاصره شهر تعز از سوی نیروهای مسلح یمن تلاش می‌کند، همچنان به ارتکاب کشتارهای هولناک علیه غیرنظامیان در این استان ادامه می‌دهد و هر از گاهی حملاتی خونین علیه آن انجام می‌دهد. این حملات، که هم‌زمان با تبلیغات درباره حمایت از مردم تعز صورت می‌گیرد، دروغ‌بودن ادعاهای دشمن و ابزارهای تبلیغاتی آن درباره دلسوزی برای ساکنان این استان را آشکار می‌کند.

این در حالی است که نیروهای مسلح یمن در تکمیل روند آزادسازی مناطق باقی‌مانده شهر، با هدف حفظ جان ساکنان آن احتیاط می‌کنند؛ ساکنانی که عوامل تبلیغاتی سعودی از آنان به‌عنوان سپر انسانی برای پنهان‌ شدن استفاده می‌کنند.

محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، در این باره تأکید می‌کند که فرزندان شریف تعز در این لحظات حماسه‌هایی بزرگ برای پاک‌سازی سرزمین خود از نیروهای بسیج‌شده تحت حمایت سعودی رقم می‌زنند و در راه آزادی استان و رهایی آن از قیمومیت، اشغال و مزدوری، فداکاری می‌کنند.

الفرح در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس می‌نویسد که این اقدامات در چارچوب تجاوز سعودی صورت می‌گیرد؛ تجاوزی که با هر کسی که قیمومیت و اشغالگری آن را نمی‌پذیرد، با منطق نابودی و زور برخورد می‌کند. گویی پیام آن به یمنی‌ها روشن است: یا تسلیم شوید، یا شما را نابود می‌کنیم.