به گزارش خبرنگار مهر مسعود خواجه‌وند در نشست مشترک مدیران حوزه انرژی استان که ظهر روز پنجشنبه در استانداری البرز برگزار شد، در تحلیل دلایل ناترازی برق در فصل زمستان اظهار داشت: «بخش عمده تولید برق کشور (حدود ۸۰ درصد) بر پایه نیروگاه‌های حرارتی استوار است. از آنجا که نیمی از این نیروگاه‌ها از نوع سیکل ترکیبی و گازی هستند، وابستگی شدید بخش تولید به جریان گاز، چالش اصلی ما در زمستان محسوب می‌شود.

وی افزود: کمبود یا عدم تزریق گاز به نیروگاه‌ها، عامل اصلی ناترازی در این فصل است و این مسئله می‌تواند علاوه بر حوزه خانگی، بخش صنعت را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

نقش نیروگاه‌های تجدیدپذیر در جبران خسارات ناشی از حملات

خواجه‌وند با اشاره به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های انرژی توسط دشمن، گفت: «در جریان حملات اخیر، بخشی از ظرفیت نیروگاه‌های بخش صنعتی ما نیز تحت تاثیر قرار گرفت. با این حال، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نقش مهمی در جبران این شکاف داشته است.

وی خاطرنشان کرد: «در استان البرز، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به بیش از ۲۰۰ مگاوات رسیده است که بخش بزرگی از ناترازی حوزه صنعت، به‌ویژه در منطقه صنعتی اشتهارد را به خوبی پوشش داده و جبران کرده است.

طرح «مهتاب»؛ مدیریت هوشمند تلفات و کنترل مصرف

مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز با اشاره به اقدامات اجرایی در حوزه مدیریت مصرف، از اجرای طرح «مهتاب» برای مدیریت هوشمند تلفات انرژی خبر داد. وی گفت: «ما با برگزاری مانورهای سراسری، از جمله سی و هشتمین مانور مهتاب در استان البرز، بر نظارت مستمر بر شبکه تاکید داریم. در این راستا، هفته‌ای یک بار بیش از ۲۰ اکیپ بازرسی در مناطق مختلف استان مستقر می‌شوند.

وی در ادامه با ارائه آماری از وضعیت مشترکین البرز اظهار داشت: از میان یک میلیون و ۵۶۰ هزار مشترک استان، ۷۲ درصد الگوی مصرف را رعایت می‌کنند؛ اما حدود ۳۰ درصد مشترکین، خارج از این الگو هستند و مصرفی بیش از حد مجاز (۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات‌ساعت در ماه) دارند. تمرکز اصلی ما بر مدیریت این مشترکین پرمصرف است.

مقابله با انشعابات غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند

خواجه‌وند با تشریح اقدامات عملیاتی شرکت در استان البرز نصب بیش از ۱۷،۹۰۰ کنتور هوشمند بر روی انشعابات تجاری و بخشی از خانگی جهت کنترل از راه دور، شناسایی ۲۳ هزار انشعاب غیرمجاز و ساماندهی آن‌ها از طریق طرح مهتاب، نصب ۸،۹۰۰ کنتور دائم و ۲،۹۰۰ شمارشگر هوشمند برای جایگزینی با انشعابات غیردائم و تعویض بیش از ۹،۱۰۰ کنتور معیوب جهت جلوگیری از سوختن کنتور و کنترل دقیق مصرف بخشی از این اقدامات است.

وی تاکید کرد: هدف از این اقدامات، جلوگیری از فشار بی‌رویه به شبکه و همچنین جلوگیری از استفاده غیرمجاز از انرژی است که هم به شبکه آسیب می‌زند و هم موجب ضرر به حقوق مشترکین عادی می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش اتلاف و مقابله با انشعابات غیرمجاز، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و باغ‌ویلاها، با اشاره به اولویت‌های عملیاتی شرکت تصریح کرد: ما از ابتدای فرآیند ساماندهی، شناسایی انشعابات غیرمجاز را در اولویت قرار دادیم و در حال حاضر موفق شده‌ایم حدود ۲۳ هزار مورد برق غیرمجاز را در سطح استان، به‌ویژه در مناطق خارج از محدوده، شناسایی کنیم.

وی با استناد به قوانین بالادستی افزود: هدف اصلی ما در این راستا، اجرای دقیق مصوبه هیئت وزیران مبنی بر نصب شمارشگر و اعمال محدودیت و کنترل بر مشترکین غیرمجاز است تا بتوانیم این بخش از مشترکین را به صورت قانونی و نظام‌مند ساماندهی کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق البرز با اشاره به اقدامات انجام شده در داخل محدوده گفت: در داخل محدوده نیز با استفاده از ظرفیت انشعابات غیردائم و با بهره‌گیری از ۸۹۰۰ تجهیزات هوشمند نصب شده، کنترل مصرف مشترکین را در دستور کار قرار داده‌ایم. تمرکز اصلی ما بر محدودسازی و کنترل مصرف است تا اطمینان حاصل شود که میزان مصرف مشترکین از توان اختصاص‌یافته به آن‌ها (کیلووات مصرفی) تجاوز نکند.

وی در پایان با ابراز امیدواری از تکمیل این فرآیند اظهار داشت: با تکیه بر مصوبات موجود و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال جاری بتوانیم فرآیند ساماندهی و مشترک‌سازی این بخش از شبکه را با موفقیت به پایان برسانیم.