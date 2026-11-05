محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: هشدار سطح قرمز هواشناسی شماره ۹ مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۵، اداره کل هواشناسی استان خوزستان با تاکید بر هشدار نارنجی شماره ۲۵ و صحت آن، تقویت سامانه بارشی از اواخر وقت جمعه تا اواسط وقت یکشنبه در مناطق مرتفع شمالی استان شامل شهیون و سردشتِ دزفول، حسینیه اندیمشک، گتوند، لالی، مسجد سلیمان و مناطق مرتفع شمال شرقی و شرقی شامل: ایذه، اندیکا، صیدون، دزپارت و باغملک، سبب رگبار شدید و رعدوبرق، صاعقه، ریزش تگرگ در مناطق مستعد، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با طوفان لحظه ای خواهد شد.