به گزارش خبرنگار مهر، در راستای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از بارندگی‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، روز پنج شنبه مسئول مرکز جهاد کشاورزی المهدی شهرستان ازنا با همکاری نیروی انتظامی، به دامداران و عشایر مستقر در حاشیه رودخانه‌های روستاهای تحت پوشش این مرکز اخطاریه کتبی ارائه کرد.

این اقدام با هدف افزایش آمادگی در برابر مخاطرات احتمالی جوی و ضرورت جابه‌جایی به‌موقع دامداران، عشایر و محل نگهداری دام‌ها به مناطق امن انجام شده است.

هشدار به دامداران و عشایر برای دوری از حریم رودخانه‌ها

بر اساس این گزارش، در جریان این اقدام، اخطاریه‌های کتبی به افراد مستقر در حاشیه رودخانه‌های روستاهای استان ارائه شد تا پیش از آغاز بارندگی‌ها، نسبت به انتقال محل استقرار خود و دام‌ها به نقاط امن اقدام کنند.

قرار گرفتن محل استقرار دامداران و عشایر در حاشیه رودخانه‌ها می‌تواند در زمان بارندگی‌های شدید و افزایش جریان آب، خطرآفرین باشد؛ ازاین‌رو جابه‌جایی به‌موقع و رعایت توصیه‌های ایمنی برای جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی اهمیت دارد.

پیشگیری از خسارات احتمالی با جابه‌جایی به‌موقع

این اقدام در شرایطی انجام شده است که با توجه به پیش‌بینی شرایط جوی و احتمال شدت گرفتن فعالیت سامانه‌های بارشی، ضرورت آمادگی و رعایت توصیه‌های ایمنی در مناطق روستایی و عشایری مورد تأکید قرار گرفته است.

دامداران و عشایر مستقر در حاشیه رودخانه‌ها باید پیش از شروع بارندگی‌ها، محل استقرار خود و دام‌هایشان را به مناطق امن منتقل کنند تا از قرار گرفتن در معرض خطر سیلاب و طغیان احتمالی رودخانه‌ها جلوگیری شود.

بر اساس اعلام بهروز مرادپور، مدیرکل هواشناسی لرستان، برای سامانه بارشی پیش‌رو طی امروز و روزهای آینده هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

به گفته او، فعالیت این سامانه از روز پنجشنبه در جنوب شرق استان آغاز می‌شود و تا جمعه‌شب مناطق مختلفی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از روز شنبه تا یکشنبه نیز اغلب نقاط لرستان با فعالیت این سامانه مواجه خواهند شد.

به گفته مدیرکل هواشناسی لرستان، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و احتمال طغیان آن‌ها از مهم‌ترین مخاطرات مورد انتظار است. همچنین احتمال آب‌گرفتگی منازل، اختلال در تردد و آسیب به محصولات زراعی و باغی نیز وجود دارد.