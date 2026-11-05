به گزارش خبرنگار مهر، گروه نمایش رادیو لرستان با تولید نمایش رادیویی «کاج‌های پشت شیشه»، اثری با محوریت مهربانی، امید، ایمان و همدلی را پیش روی مخاطبان قرار داده است؛ نمایشی که با روایت داستان زندگی یک کودک کم‌برخوردار، تأثیر محبت و توجه به نیازمندان را در تغییر روحیه و شرایط زندگی افراد به تصویر می‌کشد.

روایت یحیی؛ از روزهای تلخ محرومیت تا بازگشت لبخند

داستان این نمایش درباره یحیی، پسربچه‌ای ۹ ساله و کوتاه‌قامت از خانواده‌ای کم‌برخوردار است که به دلیل نداشتن امکانات ساده زندگی و همچنین تمسخر همکلاسی‌هایش، روزهای غمگین و دشواری را سپری می‌کند.

در ادامه روایت، زینب، بانویی فعال در یک گروه جهادی، وارد زندگی این خانواده می‌شود و با رفتار محبت‌آمیز خود، دریچه‌ای تازه از امید را به روی یحیی می‌گشاید.

او با دوختن یک کاپشن قرمز برای این کودک و هدیه دادن مدادرنگی، تلاش می‌کند شادی و اعتمادبه‌نفس ازدست‌رفته او را بازگرداند؛ اقدام‌هایی ساده اما سرشار از محبت که لبخند را بار دیگر بر چهره یحیی می‌نشاند.

هم‌زمانی یک اتفاق امیدبخش در زندگی زینب

در بخش دیگری از داستان، زندگی زینب نیز با اتفاقی تأثیرگذار روبه‌رو می‌شود. پارسا، فرزند او که به دلیل ابتلا به بیماری دیابت در حالت کما قرار دارد، به هوش می‌آید؛ اتفاقی امیدبخش که در کنار تغییر حال و هوای زندگی یحیی، فضای عاطفی و معنوی داستان را شکل می‌دهد.

در این روایت، نقاشی یک کاج بلند که دستی نورانی بر فراز آن قرار دارد، به نمادی از امید، ایمان و استقامت تبدیل می‌شود و در پیوند با مضمون اصلی نمایش، بر اهمیت مهربانی و امید در دشواری‌های زندگی تأکید می‌کند.

عوامل تولید نمایش رادیویی «کاج‌های پشت شیشه»

این نمایش رادیویی از تولیدات گروه نمایش رادیو لرستان است و عوامل آن عبارت‌اند از:

نویسنده: هلن بهرامی

تهیه‌کننده و کارگردان: لیلا محمدی

بازیگران: لیلا محمدی، عباس ملک‌فر و نسیم سیفی

صدابردار: کامیار جان‌احمدی

افکتور: لیلا محمدی

نمایش رادیویی «کاج‌های پشت شیشه» با تکیه بر داستانی انسانی و عاطفی، به نقش همدلی، توجه به کودکان و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار می‌پردازد و یادآور این نکته است که گاهی یک اقدام ساده و محبت‌آمیز می‌تواند چراغ امید را در زندگی انسان‌ها روشن کند.