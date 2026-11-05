به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی شکست بی‌سابقه دونالد ترامپ و جمهوریخواهان ر انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا که رسانه‌های غربی از آن تحت عنوان فاجعه یاد می‌کنند، سهام بسیاری از شرکت‌های ترامپ با افت سنگین ارزش همراه شد تا ترامپ علاوه بر شکست سیاسی، خسارت هنگفت اقتصادی را نیز متحمل شود.

در همین رابطه سهام شرکت «ترامپ مدیا اند تکنولوژی گروپ» در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۴.۵۴ درصد سقوط کرد که پایین‌ترین سطح در تاریخ این سهام به شمار می‌رود.

بر اساس داده‌هایی که وب‌سایت «سی‌ان‌ان بیزنس» منتشر کرده، ارزش سهام این شرکت از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون حدود ۶۲.۵ درصد کاهش یافته است؛ به‌طوری که قیمت آن از ۱۳.۲۴ دلار در دسامبر ۲۰۲۵ به ۴.۴۹ دلار در پایان معاملات چهارم نوامبر سال جاری رسیده است.

سقوط آزاد رمزارزهای ترامپ

بر اساس گزارشی که وب‌سایت «یاهو فایننس» به نقل از «کریپتوپروول» منتشر کرده، رمزارز رسمی «ترامپ» و رمزارز «ورلد لیبرتی فایننشیال» در معاملات روز چهارشنبه بیش از سایر رمزارزهای حاضر در میان ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر سقوط کردند.

طبق داده‌های وب‌سایت «کوین‌مارکت‌کپ» که در این گزارش آمده است، ارزش رمزارز «ترامپ» طی ۲۴ ساعت ۱۷ درصد کاهش یافت و به ۱.۳۳ دلار رسید. رمزارز «ورلد لیبرتی فایننشیال» نیز بیش از ۷ درصد افت کرد و به ۰.۰۴۷ دلار رسید.

رمزارز «ترامپ» در ژانویه ۲۰۲۵ عرضه شد. «ورلد لیبرتی فایننشیال» نیز توکن حاکمیتی یک پروژه تأمین مالی غیرمتمرکز است که از سوی خانواده ترامپ حمایت می‌شود و در سال ۲۰۲۴ راه‌اندازی شده است.

رمزارز «ملانیا» که به ملانیا همسر ترامپ مرتبط است، نیز حدود ۱۳ درصد سقوط کرد و به حدود ۰.۰۶۶ دلار رسید. همچنین رمزارزی با نام جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، حدود ۱۲ درصد کاهش یافت ؛ هرچند هیچ ارتباط رسمی تأییدشده‌ای میان او و این رمزارز وجود ندارد.

افت این رمزارزها در شرایطی رخ داد که بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال به سمت رشد حرکت کرد و پس از جبران کاهش قیمت‌ها در معاملات شبانه، روند صعودی در پیش گرفت.

پیروزی دموکرات‌ها نگرانی‌هایی را درباره آینده قوانین تنظیم‌کننده بازار رمزارزها در آمریکا برانگیخته است؛ از جمله درباره طرح قانونی «شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال» که پیش‌تر در سال جاری در مجلس سنای آمریکا با مانع روبه‌رو شد، زیرا نتوانست ۶۰ رأی لازم برای ادامه روند تصویب را به دست آورد.

دموکرات‌ها خواستار گنجاندن مقررات سخت‌گیرانه‌تری درباره اصول اخلاقی و تعارض منافع مرتبط با پروژه‌های رمزارزی ترامپ شده بودند. چهار عضو جمهوری‌خواه نیز با این طرح مخالفت کرده بودند.

گزارش خبرگزاری «بلومبرگ» نیز حاکی است شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز که با ترامپ ارتباط دارند، برای آمادگی در برابر تحقیقات احتمالی دموکرات‌ها پس از پیروزی انتخاباتی آنان، از وکلا و گروه‌های لابی‌ کمک گرفته‌اند.

ترامپ سهم خود در شرکت «ترامپ مدیا» را از طریق یک صندوق امانی در اختیار دارد که پسر بزرگش، دونالد ترامپ جونیور، مدیریت آن را بر عهده دارد. بر اساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، ارزش این سهم حدود ۶۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. همچنین ارزش فعالیت‌های تجاری مرتبط با رمزارزهای وابسته به او حدود ۸۳ میلیون دلار تخمین زده شده است.

در همین رابطه مجله اقتصادی فوربس به تازگی اعلام کرد که ثروت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا ۱۶۸ میلیون دلار کاهش یافته است.