به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار لرستان در پیامی فرارسیدن ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی را تبریک گفت و این مناسبت را فرصتی برای توجه بیشتر به جایگاه فرهنگ در حفظ هویت ملی، تقویت ارزش‌های اجتماعی و انتقال میراث ایرانی اسلامی به نسل‌های آینده عنوان کرد.

در پیام استاندار لرستان آمده است: «۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی، روز پاسداشت گنجینه‌ای است که ملت ایران در گذر قرن‌ها با ایمان و غیرت پاس داشته‌اند. فرهنگ عمومی، ستون خیمه هویت ملی و آیینه تمام‌نمای اصالت، اخلاق و تعهد اجتماعی ماست؛ میراثی کهن که ریشه در تمدنی سترگ و ارزش‌های ایرانی اسلامی دارد.

از این‌رو افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت فرهنگ و ترویج ارزش‌های متعالی، رسالتی همگانی است که جز با مشارکت آگاهانه آحاد جامعه محقق نمی‌شود و تقویت هویت ملی و ایرانی اسلامی، راهبردی است که باید در جان جامعه ریشه بدواند و نسل به نسل منتقل شود.

امروز که چشم ابرقدرت‌های دنیا به این مرز و بوم دوخته شده و با جنگ‌های شناختی و تهاجم نظامی در پی گسست هویتی و انشقاق ملی هستند، توجه ویژه به فرهنگ عمومی و ارکان آن، ضرورتی راهبردی و غیرقابل چشم‌پوشی است.

دستگاه‌های متولی امر باید با طراحی برنامه‌ها و هدف‌های متعالی، زمینه تقویت مشارکت و سرمایه اجتماعی را فراهم سازند تا ملت بصیر ایران با تکیه بر ایمان و غیرت ملی، سنگرهای دفاع فرهنگی و هویتی خویش را استوارتر از همیشه حفظ کنند.

اینجانب، ضمن گرامیداشت این روز، از همه فرهیختگان، متولیان و عموم مردم دعوت می‌کنم با مشارکت فعال و مسئولانه، در تقویت هویت ایرانی اسلامی و پاسداری از ارزش‌های این مرز و بوم، سهیم شوند.»

فرهنگ عمومی؛ پشتوانه هویت و سرمایه اجتماعی

در این پیام، فرهنگ عمومی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی هویت ملی و میراث برخاسته از تمدن ایرانی اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی، ترویج ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و مشارکت مسئولانه مردم در پاسداشت این سرمایه فرهنگی تأکید شده است.

استاندار لرستان همچنین با اشاره به تهدیدهای ناشی از جنگ شناختی و تلاش برای ایجاد گسست هویتی و انشقاق ملی، تقویت فرهنگ عمومی را ضرورتی راهبردی دانسته و بر مسئولیت دستگاه‌های متولی برای طراحی برنامه‌های هدفمند و تقویت مشارکت و سرمایه اجتماعی تأکید کرده است.