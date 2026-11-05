بهروز مرادپور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی اظهار داشت: از امروز تا روز یکشنبه، با فعالیت سامانه بارشی در استان، افزایش پوشش ابر و گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در همه نقاط لرستان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فعالیت این سامانه با رگبار باران، رعدوبرق و در نواحی مستعد با احتمال وقوع تگرگ و صاعقه همراه خواهد بود. همچنین در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان انتظار بارش برف وجود دارد.

تقویت بارش‌ها از جمعه شب تا یکشنبه

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به زمان اوج فعالیت سامانه بارشی در استان بیان کرد: فعالیت هسته اصلی سامانه از جمعه شب تا روز یکشنبه خواهد بود و در این بازه زمانی بر شدت بارش‌ها افزوده می‌شود و مقدار بارندگی نیز افزایش خواهد یافت.

مرادپور ادامه داد: با توجه به شدت و ماهیت بارش‌های پیش‌بینی‌شده، لازم است شهروندان و دستگاه‌های اجرایی نسبت به پیامدهای احتمالی این سامانه آمادگی لازم را داشته باشند.

احتمال آب‌گرفتگی، سیلاب و ریزش کوه

وی درباره مخاطرات احتمالی فعالیت این سامانه بارشی هشدار داد و گفت: روان‌آب‌های سطحی، آب‌گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و خشکه‌رودها از جمله پیامدهای مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی لرستان با بیان اینکه احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی، وقوع ریزش کوه و انسداد برخی محورهای ارتباطی نیز وجود دارد، افزود: این مخاطرات به‌ویژه در مناطق کوهستانی می‌تواند موجب اختلال در تردد و کاهش ایمنی مسیرها شود.

مرادپور همچنین با اشاره به احتمال وقوع مه و کاهش میدان دید در برخی مناطق، بر ضرورت توجه رانندگان به شرایط جوی و رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای تأکید کرد.

احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و باغی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیامدهای احتمالی بارش‌ها و وزش باد برای بخش کشاورزی اظهار داشت: شدت بارش‌ها و وزش باد می‌تواند به محصولات کشاورزی و باغی و همچنین برخی سازه‌ها خسارت وارد کند؛ ازاین‌رو آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان برای مقابله با پیامدهای احتمالی این سامانه ضروری است.

مدیرکل هواشناسی لرستان تأکید کرد: دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان باید آمادگی کامل داشته باشند تا در صورت بروز مخاطرات احتمالی، اقدامات لازم را برای مدیریت شرایط و کاهش خسارات انجام دهند.

کاهش دمای هوا در ۴۸ ساعت آینده

مرادپور در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده دماهای روزانه روند کاهشی خواهند داشت.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی، از شهروندان خواست در مدت فعالیت سامانه بارشی، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، تردد غیرضروری در مسیرهای مستعد ریزش کوه و انجام فعالیت در مناطق پرخطر خودداری کنند.