به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خسروجردی مدیرکل نظارت بر بیمه‌های اموال و خودروی بیمه مرکزی در گفتگویی اظهار کرد: در راستای هوشمندسازی ارائه خدمات در صنعت بیمه و نظارت بیمه مرکزی و ارائه تسهیل در فرآیندهای اعلام تا پرداخت خسارت برای بیمه‌گزاران در حوزه بیمه‌های خودرو شامل شخص ثالث و بدنه، مقرر شد شرکت‌های بیمه تا سی‌ام آبان ماه، فرآیند اعلام تا پرداخت خسارت را برای ذی‌نفعان به صورت تمام‌الکترونیکی و با حذف کامل کاغذ انجام دهند.

وی افزود: از اول آذر ماه پرونده‌های کاغذی و فیزیکی خسارت در صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه‌گر نخواهیم داشت و پرونده‌ها به صورت الکترونیکی تشکیل می‌شود؛ بیمه‌ها صرفا می‌توانند در مورد مدارکی که امکان احراز اصالت آنها از طریق سامانه‌های موجود فراهم نیست، فایل یا تصویر مدرک را دریافت کنند و پرونده الکترونیکی تشکیل دهند.

پیشرفت مراحل تشکیل پرونده خسارات خودرویی تا زمان واریز، پیامک می‌شود

این مقام مسئول در صنعت بیمه یادآور شد: شرکت‌های بیمه بر اساس بخشنامه جدید موظف شده‌اند تا تمام مراحل پیشرفت کار رسیدگی به خسارت را از طریق پیامک یا نوتیفیکیشن به بیمه‌گزارانی که اعلام خسارت کرده‌اند، اطلاع رسانی کنند.

کشف تصادفات ساختگی با هوش مصنوعی

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های بیمه بر اساس این بخشنامه باید ارزیابی بر اساس هوش مصنوعی را در اولویت قرار دهند به گونه‌ای که بر اساس فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان کشف تخلف و تقلب نیز بعد از برداشتن گام نخست - یعنی الکترونیکی کردن پرونده خسارت -، فراهم شود.

مراکز مراجعه حضوری پرداخت خسارات خودروییِ بیمه‌ها، تعطیل نمی‌شود

خسروجردی ادامه داد: مراکز پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه حذف نمی‌شوند و فرآیندها همچون گذشته ادامه دارد فقط شرکت‌های بیمه نباید از مردم مطالبه مدارک کاغذی داشته باشد و می‌بایست پرونده کاغذی را به الکترونیکی تبدیل کنند.

وی گفت: حتی در صورت مراجعه حضوریِ طرفینِ حادثه خودرویی، شرکت بیمه باید الزاما پرونده دیجیتال تشکیل دهد و اگر مدارکی برای تشکیل پرونده نیاز هست، فقط تصویر یا فایل آن را دریافت کنند بنابراین هیچ مشکلی برای اعلام خسارت از سوی بیمه‌گزاران پیش نخواهد آمد.