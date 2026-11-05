به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان یگان حفاظت محیط زیست و یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با هدف توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و ارتقای توان حفاظتی دو مجموعه برای صیانت از عرصه‌های طبیعی استان منعقد شد.

این تفاهم‌نامه با محوریت افزایش هماهنگی میان نیروهای حفاظتی، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود و تقویت اقدامات مشترک برای پیشگیری از تخریب و تعرض به منابع طبیعی و زیستگاه‌های محیط زیستی به امضا رسیده است.

مقابله مشترک با تخریب اراضی ملی و تخلفات زیست‌محیطی

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو یگان در زمینه مقابله با تخریب و تصرف اراضی ملی، پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع و برخورد با شکار و صید غیرمجاز همکاری خواهند کرد.

همچنین مقابله با قاچاق گونه‌های جانوری و گیاهی از دیگر محورهای همکاری دو مجموعه است؛ موضوعی که با توجه به ضرورت حفاظت از تنوع زیستی و جلوگیری از تهدید گونه‌های گیاهی و جانوری، نیازمند هماهنگی و تبادل اطلاعات میان نیروهای مسئول است.

گشت‌ها و مانورهای عملیاتی مشترک

از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه می‌توان به آموزش و توانمندسازی نیروهای حفاظتی، تبادل به‌موقع اطلاعات و گزارش‌های مرتبط با تخلفات و تهدیدهای حفاظتی و اجرای گشت‌ها و مانورهای عملیاتی مشترک اشاره کرد.

بر اساس این توافق، دو یگان همچنین از ظرفیت‌ها، تجهیزات و امکانات یکدیگر برای پیشبرد مأموریت‌های حفاظتی بهره خواهند گرفت تا هماهنگی در انجام عملیات و مقابله با تخلفات در عرصه‌های طبیعی افزایش یابد.

تقویت حفاظت یکپارچه از جنگل‌ها و مراتع لرستان

مسئولان حاضر در این نشست، امضای تفاهم‌نامه را گامی در جهت هم‌افزایی ظرفیت‌های حفاظتی، افزایش توان عملیاتی نیروها و تقویت حفاظت یکپارچه از جنگل‌ها، مراتع، زیستگاه‌های حیات‌وحش و دیگر عرصه‌های طبیعی استان دانستند.

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان، توسعه این همکاری‌ها با ایجاد وحدت رویه و انسجام عملیاتی میان دو یگان، زمینه تعامل بیشتر در پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و مقابله با تهدیدهای متوجه منابع طبیعی را فراهم می‌کند.

این تفاهم‌نامه در مجموع بر همکاری میدانی، تبادل اطلاعات، آموزش نیروها و استفاده مشترک از امکانات و تجهیزات دو مجموعه تأکید دارد؛ محورهایی که با هدف حفاظت پایدار از سرمایه‌های طبیعی استان لرستان دنبال می‌شوند.