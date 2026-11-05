به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه اضطراری مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با حضور شیرزاد جمشیدی، مدیرعامل این شرکت، مدیران اجرایی و اعضای گروه بحران و پدافند غیرعامل در حال برگزاری است.

این نشست با هدف بررسی شرایط پیش‌رو، اتخاذ تمهیدات لازم و افزایش آمادگی مجموعه شرکت توزیع برق برای مقابله با سیلاب احتمالی و پیشگیری از بروز خسارت به تأسیسات و شبکه توزیع برق استان تشکیل شده است.

بررسی راهکارهای حفظ پایداری شبکه برق

در این جلسه، راهکارهای لازم برای حفظ پایداری شبکه برق در شرایط بروز حوادث احتمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد و مدیران و مسئولان مرتبط درباره نحوه آمادگی و هماهنگی بخش‌های مختلف شرکت تبادل نظر می‌کنند.

همچنین وضعیت آمادگی گروه‌ها و اکیپ‌های عملیاتی، تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز و چگونگی مدیریت حوادث احتمالی از دیگر محورهای این نشست است.

بر اساس این گزارش، آمادگی نیروهای عملیاتی و فراهم بودن تجهیزات و امکانات ضروری، از موضوعات مورد تأکید در این جلسه است تا در صورت وقوع سیلاب و بروز آسیب احتمالی به شبکه توزیع برق، امکان مدیریت شرایط و انجام اقدامات لازم برای حفظ پایداری برق‌رسانی فراهم باشد.

بر اساس اعلام بهروز مرادپور، مدیرکل هواشناسی لرستان، برای سامانه بارشی پیش‌رو طی امروز و روزهای آینده هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

به گفته او، فعالیت این سامانه از روز پنجشنبه در جنوب شرق استان آغاز می‌شود و تا جمعه‌شب مناطق مختلفی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از روز شنبه تا یکشنبه نیز اغلب نقاط لرستان با فعالیت این سامانه مواجه خواهند شد.

به گفته مدیرکل هواشناسی لرستان، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و احتمال طغیان آن‌ها از مهم‌ترین مخاطرات مورد انتظار است. همچنین احتمال آب‌گرفتگی منازل، اختلال در تردد و آسیب به محصولات زراعی و باغی نیز وجود دارد.