به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دبیر اجرایی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF در اوراسیا از کمک‌های فنی کشورهای عضو این گروه در مدیریت پرونده ایران در FATF قدردانی و بر گسترش تعاملات متقابل تأکید کرد.

در این دیدار که در حاشیه نشست «عملیات مبارزه با تروریسم و مواد مخدر سازمان پیمان امنیت جمعی» در مسکو برگزار شد، سرگئی تترکوف دبیر اجرایی گروه اوراسیا نیز از اجماع نظر اعضای FATF در پذیرش پیشرفت تعدادی از بندهای «برنامه اقدام» جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌های هیئت ایرانی ابراز خرسندی کرد و بر لزوم تسریع کشورمان در تکمیل این برنامه مهم تأکید کرد.

وی با اشاره به آمادگی کشورهای عضو گروه منطقه‌ای اوراسیا برای مشارکت در ارائه کمک‌های فنی به ایران، عضویت رسمی کشورمان در این سازمان به‌منظور ایجاد تریبونی رسمی برای مداخله مؤثر ایران در رویدادهای مرتبط منطقه‌ای و بین المللی را مؤثر دانست و بر همراهی اعضای گروه در تحقق این هدف تأکید کرد.

چگونگی تعامل در مبارزه با پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر، توسعه آموزش‌ها و کمک‌های فنی متقابل و راه‌کارهای ارتباطی مؤثر در مبارزه با شبکه‌های پولشویی منطقه‌ای، از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود.

گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG) یکی از ۹ نهاد منطقه‌ای وابسته به FATF است.

کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، بلاروس، هند، ترکمنستان و ازبکستان اعضای اصلی این تشکل به شمار می‌روند.

جمهوری اسلامی ایران نیز از خرداد ۱۳۹۵ به‌عنوان عضو ناظر در آن حضور دارد و پیگیری عضویت قطعی کشورمان در مرحله تصمیم‌گیری‌های داخلی است.