به گزارش خبرگزار مهر، محمدرضا تاجیک، بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از کتاب نسل مهر با اشاره به اهمیت ثبت و معرفی تاریخ و فرهنگ بومی منطقه اظهار کرد: کتاب «نسل مهر» یازدهمین اثر مهندس سعید تقی‌زاده حصاری است که به بررسی تاریخ، فرهنگ و تمدن روستای هدف گردشگری خاوه در یکصد سال اخیر می‌پردازد.

وی افزود: این کتاب با محوریت تاریخ و فرهنگ خانواده روستایی کدخدا قاسم احمدی، بخشی از خاطرات، پیشینه و هویت تاریخی و اجتماعی روستای خاوه را روایت می‌کند و می‌تواند گامی ارزشمند در راستای ثبت و انتقال میراث فرهنگی این منطقه به نسل‌های آینده باشد.

تاجیک با اشاره به محل برگزاری این آیین تصریح کرد: مراسم رونمایی از این اثر در خانه تاریخی کدخدا قاسم احمدی و با حضور جمعی از مسئولان، نویسندگان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ منطقه برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی در بناهای تاریخی، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری روستا، زمینه پیوند میان تاریخ، ادبیات و میراث فرهنگی را فراهم می‌کند و فرصتی برای معرفی داشته‌های ارزشمند شهرستان ورامین به شمار می‌رود.