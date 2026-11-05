به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیرینی عصر پنجشنبه در همایش هم‌اندیشی فعالان فرهنگی و اجتماعی استان با معاون اجرایی رئیس‌جمهور، ضمن قدردانی از توجه دولت به جامعه نخبگانی کشور، اظهار کرد: تقویت نقش نخبگان در فرآیندهای تصمیم‌سازی و اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی گیلان ضرورت دارد.

وی با اشاره به رویکرد دولت در حمایت از نخبگان افزود: اجرای طرح‌هایی همچون تأمین مسکن و تسهیل جذب نخبگان و همچنین ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از جمله اقدامات ارزشمندی است که می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر نخبگان در عرصه‌های علمی، اقتصادی و مدیریتی کشور را فراهم کند.

رئیس بنیاد نخبگان گیلان با اشاره به انتخاب عدالت به‌عنوان شعار محوری دولت اضافه کرد: جامعه نخبگانی و فرهیخته کشور آمادگی دارد برای تحقق این رویکرد و پیشبرد اهداف دولت همکاری و همراهی کند، اما تداوم و تقویت این مشارکت مستلزم شنیده‌شدن دیدگاه‌ها، پذیرش راهکارهای کارشناسی و به‌کارگیری عملی پیشنهادهای نخبگان در نظام تصمیم‌گیری کشور است.

شیرینی تصریح کرد: جامعه نخبگانی انتظار دارد نظرات و پیشنهادهای تخصصی آن صرفاً در جلسات و نشست‌ها مطرح نشود، بلکه این دیدگاه‌ها در فرآیندهای اجرایی مورد توجه قرار گیرد و به راهکارهای عملی تبدیل شود.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار گیلان از جامعه نخبگانی استان افزود: خوشبختانه در گیلان، ارتباط و تعامل مناسبی میان مدیریت ارشد استان و جامعه نخبگانی برقرار است و استاندار در جلسات مرتبط با نخبگان حضور فعال دارد و از مطالبات و برنامه‌های این جامعه حمایت می‌کند؛ با این حال، ضروری است این رویکرد در سایر سطوح مدیریتی و بدنه اجرایی کشور نیز تقویت شود.

ضرورت تقویت جایگاه دانشگاهی گیلان

رئیس بنیاد نخبگان گیلان با اشاره به برخی مشکلات ساختاری بنیادهای نخبگان استانی اضافه کرد: بنیاد ملی نخبگان و مجموعه‌های استانی آن از جمله نهادهای مهم در ارائه خدمات به جامعه نخبگانی هستند، اما بنیادهای استانی با وجود مسئولیت‌های گسترده، همچنان با مشکلات ساختاری مواجه‌اند و چارت سازمانی آن‌ها به تصویب نهایی نرسیده است.

شیرینی خواستار تسریع در تعیین تکلیف ساختار سازمانی بنیادهای نخبگان استانی شد و تصریح کرد: انتظار می‌رود با دستور رئیس‌جمهور، این موضوع با سرعت بیشتری پیگیری شود تا امکان ارائه خدمات گسترده‌تر و مؤثرتر به نخبگان در استان‌ها فراهم شود.

وی با بیان اینکه بررسی مسائل جامعه نخبگانی بدون توجه به وضعیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی امکان‌پذیر نیست، افزود: جامعه دانشگاهی گیلان از ظرفیت علمی، توان تخصصی و انسجام قابل‌توجهی برخوردار است و یکی از نقاط قوت استان، هماهنگی مناسب میان دانشگاه‌ها و همراهی مجموعه‌های دانشگاهی با ساختار اجرایی است، در برخی استان‌ها، تعدد و پراکندگی مدیریت دانشگاهی موجب شده است تعداد بیشتری از رؤسای دانشگاه‌ها در جلسات تصمیم‌گیری ملی حضور داشته باشند، در حالی که نمایندگی دانشگاهی گیلان با تعداد محدودتری انجام می‌شود. این مسئله می‌تواند در فرآیند تصمیم‌سازی، مطالبه‌گری و جذب امکانات و اعتبارات ملی، توازن و قدرت اثرگذاری استان را تحت تأثیر قرار دهد.

تأخیر در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی پیگیری شود

رئیس بنیاد نخبگان گیلان با تأکید بر ضرورت توجه ویژه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به این ظرفیت مدیریتی و دانشگاهی اضافه کرد: انتظار می‌رود استان‌هایی که از انسجام و هماهنگی در مدیریت دانشگاهی برخوردارند، در فرآیند تخصیص امکانات و اعتبارات مورد حمایت و تشویق بیشتری قرار گیرند تا این نقطه قوت به عاملی برای توسعه علمی و ارتقای توان دانشگاه‌ها تبدیل شود.

شیرینی با اشاره به مشکلات معیشتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بیان کرد: در پایان سال گذشته، با پیگیری‌های انجام‌شده، موضوع همسان‌سازی و تعمیم حقوق اعضای هیئت علمی به نتایج مثبتی رسید، اما اجرای این مصوبه با دشواری‌هایی همراه شده است.

وی افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات و پرداخت حقوق در دو مرحله، مشکلاتی برای اعضای هیئت علمی ایجاد کرده و ضروری است این مسئله با جدیت بیشتری از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

گیلان ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب علمی منطقه خزر و قفقاز

رئیس بنیاد نخبگان گیلان با اشاره به پیگیری این موضوع از سوی رئیس‌جمهور در نشست با رؤسای دانشگاه‌های تهران خاطرنشان کرد: با وجود تأکید و پیگیری رئیس‌جمهور، همچنان مشکلاتی در روند پرداخت‌ها وجود دارد و انتظار می‌رود با دستور و نظارت مستقیم ایشان، موانع اجرایی این موضوع هرچه سریع‌تر برطرف شود.

شیرینی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان گیلان اظهار کرد: گیلان در پس چهره سرسبز خود، با مسائل و مشکلات متعددی مواجه است، اما در کنار این چالش‌ها، از توانمندی‌های فوق‌العاده‌ای در حوزه‌های انسانی، علمی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار است.

به گفته وی، برخورداری از جامعه نخبگانی گسترده، مردم فرهنگ‌دوست و علاقه‌مند به علم و دانش، موقعیت جغرافیایی راهبردی، دسترسی به دریا و ظرفیت‌های منطقه آزاد، مجموعه‌ای از مزیت‌های کم‌نظیر را برای توسعه و پیشرفت گیلان فراهم کرده است.

رئیس بنیاد نخبگان گیلان مهم‌ترین مطالبه جامعه علمی استان از دولت را تقویت جایگاه بین‌المللی گیلان در حوزه ارتباطات علمی و فناوری برشمرد و اضافه کرد: درخواست ما این است که گیلان به‌عنوان مرکز ارتباطات بین‌المللی ایران با منطقه قفقاز و کشورهای حاشیه دریای خزر مورد توجه و حمایت ویژه قرار گیرد.

شیرینی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر سه حوزه راهبردی دریا، محیط زیست و علوم پایه تصریح کرد: این حوزه‌ها از اهمیت ویژه‌ای در توسعه علمی و فناوری کشور برخوردارند و در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب نیز بر اهمیت علوم پایه تأکید شده است.

وی تصریح کرد: گیلان با برخورداری از ظرفیت‌های دانشگاهی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت ممتاز جغرافیایی، توانایی تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های اصلی تعاملات علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه را دارد.