به گزارش خبرنگار مهر، فرشید حسینی، در جمع خبرنگاران، با اشاره به وضعیت جوی فیروزکوه گفت: پس از ثبت بارش ۵ میلی‌متری باران طی شب گذشته در مرکز شهر، وضعیت جوی منطقه در حال تغییر است و این سامانه فعالیت خود را ادامه می‌دهد.

حسینی با اشاره به روند تغییرات دما افزود: از دو ساعت آینده، بارش‌ها شدت گرفته و با رسیدن دما به ۲ درجه بالای صفر، عصر امروز شاهد بارش برف در ارتفاعات خواهیم بود.

رئیس هواشناسی فیروزکوه در پایان با تأکید بر لزوم آمادگی شهروندان خاطرنشان کرد: این روند نزولی دما تنها آغاز کار است و از فردا، شاهد کاهش بسیار محسوس دما در سطح فیروزکوه خواهیم بود که مستلزم توجه ویژه شهروندان، رانندگان و مسافران است.