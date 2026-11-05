به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان عصر پنجشنبه در حاشیه هشتمین نشست شورای تأمین مسکن استان بوشهر با محوریت بررسی وضعیت زیرساخت سایت‌های نهضت ملی مسکن، تسریع در اجرای پروژه‌ها و برنامه‌ریزی برای تأمین مسکن دهک‌های یک تا چهار درآمدی، با تشریح محورهای این نشست اظهار کرد: آخرین وضعیت تأمین زیرساخت‌های سایت‌های نهضت ملی مسکن بررسی شد و دستگاه‌های خدمات‌رسان گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های خود برای تکمیل خدمات موردنیاز ارائه کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: تسهیل تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه متقاضیان دهک‌های یک تا چهار درآمدی، از دیگر محورهای جلسه بود و راهکارهای ارائه خدمات به این گروه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

کشوریان ادامه داد: اداره‌کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح مسکن محرومین ارائه کرد.

تمرکز بر پروژه‌های آماده بهره‌برداری

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی بیان کرد: مقرر شد تأمین و اجرای زیرساخت‌های موردنیاز با اولویت پروژه‌هایی انجام شود که از پیشرفت اجرایی و آمادگی بیشتری برای تکمیل و بهره‌برداری برخوردارند.

وی مدیریت منابع و هدفمندسازی اعتبارات را از عوامل مؤثر در شتاب‌بخشی به پروژه‌ها دانست و گفت: با توجه به محدودیت منابع، تمرکز بر طرح‌های اولویت‌دار و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز آن‌ها می‌تواند روند تکمیل واحدهای مسکونی را سرعت ببخشد.

کشوریان خاطرنشان کرد: تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن، به‌ویژه طرح‌های انبوه‌سازی، تا پایان دولت چهاردهم از اولویت‌های مورد تأکید در این نشست بود.

هشتمین جلسه شورای تأمین مسکن استان بوشهر به ریاست استاندار و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی، جمعی از فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان و کارشناسان حوزه مسکن برگزار شد و بر اولویت‌بندی پروژه‌های دارای پیشرفت اجرایی بیشتر، هدفمندسازی اعتبارات و تسریع در تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی تأکید شد.