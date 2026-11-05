حجت‌الاسلام سجاد هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم از معامله‌ای بزرگ با بندگان خود سخن می‌گوید؛ معامله‌ای که در آن انسان جان و مال خود را در راه خداوند تقدیم می‌کند و پاداش آن بهشت الهی است.

وی افزود: برخی انسان‌ها در طول زندگی با خداوند عهد می‌بندند که تا آخرین نفس در مسیر رضایت الهی قدم بردارند و تمام هستی خود را در این راه قرار دهند. خداوند نیز در برابر این معامله، بهشت را وعده داده است؛ وعده‌ای که در تورات، انجیل و قرآن کریم به آن اشاره شده و از آن به‌عنوان رستگاری بزرگ یاد شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: شهادت و پیروزی در راه خداوند هر دو از جلوه‌های این معامله الهی هستند؛ برخی در این مسیر به پیروزی می‌رسند و برخی دیگر به مقام والای شهادت نائل می‌شوند که هر دو در مسیر وعده الهی قرار دارند.

هوشمند تصریح کرد: خداوند را شاکریم که در جبهه حق قرار داریم و توفیق درک ایام فاطمیه را نصیب ما کرده است. رهبر شهیدمان نیز فرموده بودند که رزق هر سال خود را از ایام فاطمیه دریافت می‌کنند؛ بنابراین باید قدر این ایام ارزشمند را بدانیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌های زندگی حضرت زهرا(س)، دفاع از ولایت و ایستادگی در برابر نفوذ دشمن است. آن حضرت در شرایطی که تنها بود، در دفاع از ولایت امیرالمؤمنین(ع) ایستادگی کرد و اجازه نداد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

هوشمند ادامه داد: امروز نیز باید از این سیره ارزشمند درس بگیریم و اجازه نفوذ دشمن را ندهیم. همان‌گونه که حضرت زهرا(س) در دفاع از ولایت، سختی‌ها را تحمل کرد، ما نیز باید در حمایت از ولایت و ولی امر خود ثابت‌قدم باشیم و اجازه ندهیم جبهه حق تنها بماند.

وی یادآور شد: نباید نگاه و امید خود را به تحولات سیاسی آمریکا و تغییر دولت‌ها در این کشور گره بزنیم؛ چراکه مسیر ما مشخص است و باید با شناخت هدف و اعتقاد به راه حق، حرکت خود را ادامه دهیم. تفاوتی ندارد چه جریانی در آمریکا بر سر کار باشد؛ ما باید بر اساس اعتقادات و آرمان‌های خود در مسیر تعیین‌شده حرکت کنیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان تأکید کرد: مقاومت و ایستادگی مردم موجب شده است دشمنان در دستیابی به اهداف خود با ناکامی مواجه شوند. هرچه در این مسیر پیش می‌رویم، باید با امید و استقامت بیشتری حرکت کنیم و به وعده‌های الهی ایمان داشته باشیم.

هوشمند با اشاره به اهمیت تبعیت از ولایت و ضرورت توجه به مسئله مهدویت گفت: همان‌گونه که دلتنگی برای رهبر و دوری از ایشان برای مؤمنان دشوار است، باید بیش از آن، از غیبت امام زمان(عج) احساس دلتنگی داشته باشیم و از صمیم قلب ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) را از خداوند متعال مسئلت کنیم.