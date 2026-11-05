به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر اسماعیلی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و اهمیت ارتباطی استان زنجان اظهار کرد: این استان به دلیل قرار گرفتن در یکی از مسیرهای مهم ارتباطی کشور، جایگاه راهبردی در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای دارد.

وی با تشریح گستردگی راه‌های استان افزود: شبکه ارتباطی زنجان شامل حدود ۲۰۰ کیلومتر آزادراه، ۱۶۰ کیلومتر بزرگراه، ۴۵۷ کیلومتر راه اصلی، ۹۷۵ کیلومتر راه فرعی و چهار هزار و ۳۵۰ کیلومتر راه روستایی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با اشاره به الزامات ماده ۳۸ برنامه هفتم توسعه درباره رفع انسداد سازه‌های تقاطعی گفت: بر اساس تکالیف تعیین‌شده برای وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی، شناسایی سازه‌های واقع در نقاط گلوگاهی و دارای خطرپذیری بالا و تدوین برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و مهندسی آن‌ها باید با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و ادارات کل راهداری استان‌ها انجام شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ برنامه از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اقدامات اجرایی در زنجان با مشارکت دستگاه‌های مرتبط آغاز شد و اولویت‌بندی پل‌ها و سازه‌های تقاطعی بر مبنای میزان خطرپذیری و وضعیت فنی آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ۸۶۲ دستگاه پل در محورهای مواصلاتی استان وجود دارد، اظهار کرد: در جریان بررسی‌ها، پل‌های دارای دهانه بزرگ و حساسیت فنی بیشتر شناسایی شده‌اند که از این تعداد، ۱۶ پل دارای دهانه بیش از ۲۰ متر و ۵۱ پل دارای دهانه بیش از ۱۵ متر هستند.

اسماعیلی همچنین به شناسایی پل‌های مهم از منظر پدافند غیرعامل و امنیت راه‌ها اشاره کرد و گفت: در کنار ارزیابی‌های فنی، مسیرهای جایگزین و کنارگذرهای مورد نیاز برای شرایط بحرانی نیز پیش‌بینی شده است تا در صورت مسدود شدن یا قطع ارتباط در یک محور، امکان برقراری مجدد تردد خودروها از مسیرهای جایگزین در کوتاه‌ترین زمان فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه نگهداری و ایمن‌سازی پل‌ها از برنامه‌های مستمر سازمان راهداری است، افزود: احداث و تعمیر پل‌ها، انجام اصلاحات فنی، تعمیر نرده‌ها و حفاظ‌ها، رفع انسداد و بهسازی سازه‌های تقاطعی از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش خطر حوادث ناشی از بارندگی‌های شدید اجرا می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با اشاره به برنامه مصوب امسال تصریح کرد: اصلاح و بهسازی ۱۶۵ پل و سازه تقاطعی برای سال جاری هدف‌گذاری شده بود که از این تعداد، عملیات اجرایی ۱۵۷ مورد طی هفت ماه به انجام رسیده است.

وی همکاری شرکت آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های اجرایی را در اجرای این طرح‌ها ضروری دانست و گفت: اقدامات مرتبط با پل‌ها پیش از اجرا با هماهنگی نهادهای مسئول و با اولویت‌بندی نقاط پرخطر انجام می‌شود.

اسماعیلی با بیان اینکه اهمیت نگهداری راه‌ها در برخی مقاطع سال، به‌ویژه فصل تابستان، کمتر از ساخت و توسعه زیرساخت‌ها نیست، اظهار کرد: راهداری تنها به احداث راه و اجرای روکش آسفالت محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و مستمر را در بر می‌گیرد که نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ایمنی و پایداری شبکه ارتباطی دارند.

وی پاکسازی ورودی پل‌ها، تنقیه و پاکسازی دهانه و مسیر عبور آب، شناسایی موانع و ثبت اطلاعات فنی و جغرافیایی سازه‌ها را از جمله فعالیت‌های ضروری این حوزه برشمرد و افزود: انجام به‌موقع این اقدامات می‌تواند از بروز حوادث و خسارات در زمان بارندگی‌های شدید جلوگیری کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان به اقدامات امسال در زمینه بهسازی و روکش آسفالت راه‌های استان اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های موجود، همکاری مجموعه مدیریتی استان و دستگاه‌های اجرایی زمینه اجرای اقدامات قابل توجهی را برای بهسازی محورهای مواصلاتی فراهم کرده است.