به گزارش خبرگزاری مهر، محسن تویسرکانی، در بازدیدی که به همراه برخی از مدیران شهرداری، برخی از اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از خبرنگاران از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار داشت گفت: این پل یکصدوچهل‌وپنجمین، پروژه شهری کرمان است که بخش قابل توجهی از بار ترافیکی شهر را پوشش می‌دهد.

وی، با بیان اینکه تحقق اجرای این پروژه نتیجه همکاری و رای مثبت شورای اسلامی شهر بوده است، افزود: امروز می‌بینیم که کار اجرایی این پل با سرعت پیش می‌رود و به زودی شاهد افتتاح آن هستیم.

وی، با بیان اینکه این پروژه در شرایط جنگ شروع شد و با توجه به اینکه محل آن از لحاظ نظامی یک منطقه خاص بود، خاطرنشان کرد: با رعایت یک‌سری پروتکل‌های امنیتی کار شروع شد؛ که در ایام اوج جنگ و به منظور صیانت از محیط اطراف، مدتی معطل ماند.

شهردار کرمان، احداث این پل را حاصل یک همکاری بین‌دستگاهی بسیار خوب دانست و در این راستا از فرمانده نیروی انتظامی استان قدردانی کرد و افزود: این پروژه با حفظ و رعایت ملاحظات امنیتی اجرا شده است.

وی تغییر شیوه اجرای رمپ پل و شروع جنگ را از دلایل اصلی معطل‌ماندن پروژه دانست و ادامه داد: در این راستا از پیمانکار برای همراهی و همکاری تشکر می‌شود.

شهردار کرمان، بیان کرد: مدت زمان اجرای پروژه‌های عمرانی در شهر کرمان به یک سوم کاهش پیدا کرده و کیفیت آن نیز افزایش یافته که این خود موجب اعتماد بیشتر مردم به مدیریت شهری شده است؛ با این همه قدردان صبوری همه شهروندان و کسبه که صبر و تحمل کردند و همچنین تمام کارگران زحمتکش هستیم و امیدواریم همچنان بتوانیم برای آبادانی شهر گام‌های مهمی برداریم.

وی، نقطه موثر پروژه را همراهی اعضای شورای اسلامی شهر برای اجرای هرچه سریع‌تر پل اعلام کرد و افزود: امیدورایم با اجرای پل، شاهد کاهش بار ترافیکی شهر کرمان باشیم.

در ادامه این بازدید معاون امور زیربنایی، حمل‌ونقل و ترافیک شهردار کرمان، با بیان اینکه عملیات اجرایی ساخت تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار از دهم مهرماه سال گذشته شروع شده است، گفت: تعداد شش ستون و ۳۶ شمع در این پل اجرا شده و سه ماه قبل از شروع پروژه ما در حال رفع معارض تاسیساتی پل بودیم که با رفع معارض کار اجرایی شروع شد.

محمدرضا یحیی‌زاده، افزود: این پروژه بر اساس طرح جامع حمل‌ونقل ترافیک با هدف روان‌سازی در رینگ شهری ایجاد شده است.

در ادامه مدیر پروژه مؤسسه نوین‌سازان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، ضمن اشاره به تدبیر و پیگیری شهردار در ساخت دو پل مهم شهر کرمان، گفت: طول پروژه ۴۶۰ متر و ۷۲ سگمنت در آن نصب شده است و طول عرشه ۲۰۰ متر است.

مهدی هاشمی، افزود: با تدبیر مشاور و شهرداری دسترسی به صورت دال پیش‌ساخته و با هدف حفظ معماری منظر و نگهداری آسان شریان اصلی فاضلاب، ایجاد شده است و در حال حاضر ۹۵ در صد پیشرفت فیزیکی داشته، که امیدواریم تا پایان آبان‌ماه افتتاح شود.