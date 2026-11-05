محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان امروز قسمتی ابری خواهد بود و به‌تدریج بر میزان ابرناکی افزوده می‌شود.

وی افزود: در برخی مناطق استان احتمال بارش‌های پراکنده و خفیف وجود دارد، اما از بعدازظهر روز جمعه با تقویت سامانه بارشی، ناپایداری‌های جوی در سطح استان افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: از بعدازظهر جمعه، بارش باران به‌تدریج در اغلب مناطق استان آغاز می‌شود و در برخی نقاط، بارش‌ها به‌صورت رگبار و همراه با رعدوبرق خواهد بود.

رحمان‌نیا با اشاره به تداوم فعالیت این سامانه تا روز یکشنبه هفته آینده گفت: در این مدت، بارش باران در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود و شرایط ناپایدار جوی ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از افزایش سرعت وزش باد در روزهای آینده خبر داد و افزود: وزش باد تا روز یکشنبه شدت می‌گیرد و در مناطق بادگیر و ارتفاعات استان، در برخی ساعات به حد نسبتاً شدید خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به هشدارهای صادرشده برای فعالیت این سامانه اظهار کرد: در همین راستا، هشدار سطح زرد برای روز پنجشنبه و هشدار سطح نارنجی برای روزهای جمعه تا یکشنبه صادر شده است.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های هواشناسی از سوی شهروندان و دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: با توجه به احتمال وقوع بارش‌های رگباری، رعدوبرق و وزش باد، لازم است تمهیدات پیشگیرانه برای کاهش خسارات و مخاطرات احتمالی در دستور کار قرار گیرد.

رحمان‌نیا در ادامه از کاهش دمای هوای استان از صبح روز یکشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، روند کاهشی دما از این زمان آغاز خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست با پیگیری اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های جدید هواشناسی، هشدارهای صادرشده را جدی بگیرند و در مدت فعالیت سامانه بارشی، نکات ایمنی را رعایت کنند.