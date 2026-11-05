به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای قوانین بالادستی، حفظ صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای ایمنی شبکه راه‌های کشور، قوانین جدیدی برای نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل بار برون‌شهری به اجرا درمی‌آید.

بر اساس اطلاعیه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۵، رانندگانی که اقدام به جابه‌جایی کالا بدون اخذ بارنامه معتبر نمایند، مشمول پرداخت «عوارض جبران خسارت و صدمات وارده به راه‌ها» خواهند شد.

این سازمان اعلام کرد که با بهره‌گیری از تجهیزات و سامانه‌های هوشمند پایش و کنترل جاده‌ای، نسبت به شناسایی ناوگان حمل‌ونقل باری فاقد بارنامه اقدام کرده و عوارض یادشده را به حساب ناوگان مشمول منظور خواهد کرد.

همچنین در صورت عدم پرداخت به‌موقع این عوارض، محدودیت‌هایی در خصوص ادامه فعالیت و ارائه خدمات به ناوگان متخلف اعمال خواهد شد.

سازمان راهداری ضمن قدردانی از همراهی مالکان و رانندگان خدوم ناوگان باری کشور، از تمامی فعالان این بخش خواست پیش از آغاز هرگونه عملیات بارگیری و جابه‌جایی کالا، نسبت به دریافت بارنامه رسمی از مبادی ذی‌صلاح اقدام کنند تا از بروز تبعات قانونی و تحمیل عوارض جلوگیری شود.