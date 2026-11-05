به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، در راستای تقویت ثبات پولی و مالی، کنترل رشد نقدینگی و ارتقای سلامت شبکه بانکی با اعمال و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات پولی، ارزی و نظارتی در نشست ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی مورد تأکید قرار گرفت.

بر این اساس، استمرار ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، بازبینی ساماندهی عملیات بازار باز متناسب با شرایط اقتصادی، اصلاح نسبت سپرده قانونی با هدف مدیریت ذخایر در بازار بین‌بانکی و بررسی سایر مؤلفه‌های تاثیرگذار بر کسب و کار موسسات اعتباری از مهم‌ترین محورهای سیاست پولی تعیین شد.

در حوزه ارزی نیز موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آن‌ها بررسی شد.

همچنین در حوزه نظارت بانکی بر پیگیری بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از طریق مراجع ذی‌ربط و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز تاکید شد.

مجموعه این اقدامات با هدف تقویت انضباط پولی، بهبود عملکرد بازار بین‌بانکی، افزایش اثربخشی سیاست پولی و ارتقای ثبات شبکه بانکی دنبال می‌شود.